Bever verkoopt voor 60 miljoen euro aan grondposities

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bever Holding heeft in een herfinancieringsronde voor 60 miljoen euro aan grondposities in Noordwijk verkocht. Dit maakte het genoteerde vastgoedfonds vrijdag bekend, nadat dit eerder al uitlekte en de AFM de handel in het aandeel schorste. De posities zijn verkocht aan Adriaan van Erk Onroerend Goed, met leveringsvoorwaarden in verband met gevestigde voorkeursrecht. Daarnaast is volgens Bever vastgelegd dat de partijen de notaris geen opdracht geven tot inschrijving van de koopovereenkomsten in de daartoe bestemde openbare registers van de Dienst voor het Kadaster. "Deze afgesproken vertrouwelijkheid is geschonden door de koper alsook door de notaris", aldus Bever. De transactie kan pas worden gefinaliseerd zodra het voorkeursrecht vervalt. "Bever Holding heeft van meet af aan een afwachtende houding aangenomen en benadrukt met dit persbericht geen partij te zijn in de onderhandelingen tussen Adriaan van Erk Onroerend Goed B.V. en de gemeente Noordwijk onder meer over het gemeentelijk voorkeursrecht en een eventuele ontwikkeling." Zodra de uitkomst hiervan bekend is, zal Bever de markt informeren. Een termijn durfde het vastgoedbedrijf niet te noemen. Verder zal Bever, "gelet op de relevante feiten en omstandigheden die geleid hebben tot dit persbericht", zich beraden over aansprakelijkheden. Nu Bever de markt op de hoogte heeft gesteld, geeft toezichthouder AFM de handel in het aandeel weer vrij. Bron: ABM Financial News

