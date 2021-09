Groen verwacht bij opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat vrijdag naar verwachting met winst van start. Futures op de brede S&P 500 index noteerden een half uur voor opening 0,5 procent hoger en die voor de Nasdaq ook een half procent in het groen. De Amerikaanse president Joe Biden en zijn Chinese collega Xi Jinping hebben donderdagnacht met elkaar gesproken in een poging de onderlinge betrekkingen te verbeteren. Het belletje volgde na enkele besprekingen tussen hooggeplaatste Amerikaanse en Chinese functionarissen. Tijdens het telefoongesprek zouden enkele economische en andere zaken zijn besproken. Het Witte Huis sprak van "een brede strategische discussie". Het is de tweede keer dat Xi en Biden met elkaar spraken sinds de Amerikaanse president werd ingehuldigd. De langetermijnvooruitzichten voor Chinese aandelen blijven goed, ondanks de huidige druk op de waarderingen, omdat internationale beleggers een afwachtende houding aannemen. Dit stellen analisten van Fidelity International. "Beleggers in Chinese aandelen moeten oppassen dat ze een omslagpunt niet verwarren met een de-rating", vinden zij. Biden kondigde donderdag een nieuw actieplan aan om de oprukkende deltavariant van het coronavirus in te dammen. Hij neemt daarin een kritische houding aan tegenover Amerikanen die zich niet willen laten vaccineren. Voorbeurs bleken de producentenprijzen met 0,7 procent op maandbasis gestegen. Dat was nipt meer dan de 0,6 procent die economen hadden verwacht. Later vanmiddag staan de groothandelsvoorraden nog op de agenda. De euro/dollar handelde op 1,1825. Volgende week kan het dan volgens valuta-analist Georgette Boele van ABN AMRO voor de dollar een belangrijke week worden. "Er worden dan belangrijke macro-economische cijfers gepubliceerd zoals de consumentenprijsinflatie en de detailhandelsverkopen. De uitkomst van deze cijfers zouden een nieuwe richting aan de dollar kunnen geven", aldus Boele vrijdag. Olie werd bijna 2 procent duurder. De recente orkaan Ida zorgt er nog altijd voor dat de productie in de Golf van Mexico lager dan gebruikelijk is en dat geldt ook voor de raffinage. En dat zou de prijs van olie nog wel eens verder kunnen opdrijven, denkt marktanalist Carsten Fritsch van Commerzbank. Bedrijfsnieuws Kroger kwam voorbeurs met cijfers en verhoogde daarbij ook de outlook voor heel dit jaar. De aangepaste winst per aandeel kwam afgelopen kwartaal uit op 0,80 dollar tegen 0,73 dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Analisten die vooraf werden gepolst door FactSet gingen uit van 0,64 dollar per aandeel. Het supermarktbedrijf uit Cincinnati verwacht voor dit jaar een identieke omzet die met 12,6 tot 13,1 procent stijgt ten opzichte van twee jaar geleden. Eerder ging Kroger nog uit van een stijging van 10,1 tot 11,6 procent. Voor de aangepaste winst per aandeel gaat het bedrijf uit van 3,25 tot 3,35 dollar tegen eerder 2,95 tot 3,10 dollar. Desondanks lijkt het aandeel ruim 3 procent lager te openen. Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York City voor de rechter vanwege plannen van de stad om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorging permanent te maken, waaronder een plafond voor commissies die in rekening mogen worden gebracht. Dit meldden verschillende Amerikaanse media. Mastercard is van plan CipherTrace over te nemen, een bedrijf dat zich richt op beveiliging en fraude binnen de cryptowereld. Financiële details werden niet gemeld. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,5 procent tot 4.493,28 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.879,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.248,25 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.