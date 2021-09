Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger, waarmee de dalingen van de afgelopen dagen het karakter lijken te hebben van winstnemingen in een markt die zogeheten dips scherp in de gaten houdt als potentieel koopmoment.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,3 procent op 468,70 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 15.673,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,3 procent met een stand van 6.705,80 punten. De Britse FTSE steeg vrijdag 0,3 procent naar 7.045,04 punten.

Investment manager Simon Wiersma van ING wees vrijdag op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdag. De conclusie daarvan was volgens ING vooral dat de centrale bank de komende tijd nog een zeer ruim monetair beleid zal voeren. "Dat helpt beleggers om het zonnetje weer te zien schijnen", aldus Wiersma.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag een nieuw actieplan aan om de oprukkende deltavariant van het coronavirus in te dammen. Hij neemt daarin een kritische houding aan tegenover Amerikanen die zich niet willen laten vaccineren. Ook belde hij met zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Tijdens het telefoongesprek zouden enkele economische en andere zaken zijn besproken. Het Witte Huis sprak van "een brede strategische discussie".

De berekening van de Duitse inflatie over augustus onderging in de tweede meting geen wijzigingen en bleef daarmee voor augustus op een inflatie van 3,9 procent.

De Britse export over juli liet een daling zien. De industriële productie van de Britten steeg in dezelfde maand ten opzichte van juni aanzienlijk meer dan verwacht. De Franse productie steeg in juli minder dan een maand eerder en bleef ook achter bij de prognoses.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vrijdag uit naar vooral de producentenprijzen over augustus en de groothandelsvoorraden over juli. Voor de prijzen zonder de effecten van energie- en voedselprijzen, de zogeheten kernprijzen, wordt in de ramingen vooraf rekening gehouden met een stijging met 0,5 procent.

Verder is een bijeenkomst gepland van de eurogroep.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het . op 69,36 dollar, terwijl voor een november-future Brent 72,72 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 1,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1834. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1827 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,1828 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Het Duitse energieconcern RWE mag twee nieuwe windparken in Duitse wateren gaan bouwen. Het aandeel RWE noteerde vrijdag onveranderd.

In Parijs leek het aandeel LVMH voorlopige het meest in trek met een koerswinst van 2,3 procent, gevolgd door het aandeel Société Générale waar 1,9 procent bij kwam. Verlies was weggelegd voor het aandeel Dassault, dat 1,2 procent inleverde, en van Vinci waar 1,2 procent vanaf ging.

Frankfurt zag de koers van het aandeel Fresenius met 4,5 procent onderuit gaan, terwijl deze van chipfabirkant Infineon met 1,8 procent opliep. In Amsterdam ging halfgeleidersspecialist ASMI aan de leiding met een koersstijging van 3,2 procent. Ook ASML won 2,5 procent. Het Franse STMicroelectronics won in Parijs 1,5 procent.

In Londen blonk Antofagasta uit met een koerswinst van 3,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag vermoedelijk een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,4 procent in het groen.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,5 procent tot 4.493,28 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.879,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.248,25 punten.