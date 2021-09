Europese Commissie verklaart staatssteun Alitalia onrechtmatig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie heeft twee staatsleningen uit 2017 aan de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia van in totaal 900 miljoen euro als onrechtmatig bestempeld. Dit maakte de commissie vrijdag bekend. Volgens eurocommissaris voor mededinging Margrethe Vestager zijn de leningen in strijd met de regelgeving van de Europese Unie. In april 2018 is op basis van klachten over de steunleningen een onderzoek door de commissie gestart. Dit betekent dat Italië de uitgeleende gelden moet terugeisen, inclusief rente, om de concurrentieverhoudingen in de markt te herstellen. Bron: ABM Financial News

