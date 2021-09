Valuta: euro en dollar in evenwicht

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag rond 1,1850 dollar, nadat de Europese Centrale Bank donderdag weinig nieuwe inzichten verschafte.

"Dat maakt de markt zeer neutraal", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Het lijkt er nog wel altijd op de Bank of England eerder met de trend omhoog gaat dan de Federal Reserve, afhankelijk van hoe de ontwikkelingen in eigen land worden", aldus Boele.

De euro noteerde aanvankelijk hoger ten opzichte van de Amerikaanse munt, nadat het Amerikaanse banenrapport vorige week vrijdag significant tegenviel. "De stijging van de dollar deze week werd veroorzaakt door een verschuiving van de aandacht naar het beleid van andere centrale banken. Daarnaast is de vakantieperiode voorbij en neemt de liquiditeit weer toe en daardoor verandert het gedrag van de markt", aldus Boele.

De aandacht gaat vrijdag geheel uit naar de producentenprijzen van de VS in augustus.

Volgende week kan het dan volgens de valutaspecialist van ABN AMRO voor de dollar een belangrijke week worden. "Er worden dan belangrijke macro-economische cijfers gepubliceerd zoals de consumentenprijsinflatie en de detailhandelsverkopen. De uitkomst van deze cijfers zouden een nieuwe richting aan de dollar kunnen geven", aldus Boele vrijdag.

De berekening van de Duitse inflatie over augustus onderging in de tweede meting geen wijzigingen en bleef daarmee voor augustus op een inflatie van 3,9 procent.

De Britse export over juli liet een daling zien. De industriële productie van de Britten steeg in dezelfde maand ten opzichte van juni aanzienlijk meer dan verwacht. De Franse productie steeg in juli minder dan een maand eerder en bleef ook achter bij de prognoses.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht vrijdag uit naar vooral de producentenprijzen over augustus en de groothandelsvoorraden over juli. Voor de prijzen zonder de effecten van energie- en voedselprijzen, de zogeheten kernprijzen, wordt in de ramingen vooraf rekening gehouden met een stijging met 0,5 procent.

Verder is een bijeenkomst gepland van de eurogroep.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,1846 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent lager op 0,8535 Britse pond. Het Britse pond won vrijdag 0,3 procent en noteerde op 1,3880 dollar.