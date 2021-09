Bescheiden winsten in Amsterdam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,4 procent op 792,35 punten. "De bewegingen op de beurzen zijn afgelopen dagen relatief beperkt gebleven en beleggers wegen momenteel de vermoedelijke impact van een toegenomen aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten af tegen onder meer het huidige economische herstel en hoe de Federal Reserve op dit alles zal reageren", aldus analisten van SEB. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde donderdag een nieuw actieplan aan om de oprukkende deltavariant van het coronavirus in te dammen. Hij neemt daarin een kritische houding aan tegenover Amerikanen die zich niet willen laten vaccineren. Ook belde hij met zijn Chinese evenknie Xi Jinping. Tijdens het telefoongesprek zouden enkele economische en andere zaken zijn besproken. Het Witte Huis sprak van "een brede strategische discussie". Investment manager Simon Wiersma van ING wees verder nog op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdag. De conclusie daarvan was volgens ING vooral dat de centrale bank de komende tijd nog een zeer ruim monetair beleid zal voeren. "Dat helpt beleggers om het zonnetje weer te zien schijnen", aldus Wiersma. "Na een aanvankelijke koersdaling op de Europese beurzen vanwege de angst voor 'tapering' door de ECB [op donderdag], kwam het besef dat het allemaal wel meevalt." Toch blijven zorgen over de groeiverwachtingen, naast de aantrekkende prijzen en lonen, wegen op het sentiment in Europa, zo ziet marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1847. De olieprijzen stegen met 1,6 procent. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Franse industriële productie in juli is gestegen, maar wel minder hard dan in juni. Ook in het VK steeg de productie. Verder daalde de Britse export met een procent en stegen de Duitse consumentenprijzen in een definitieve raming met 3,9 procent op jaarbasis afgelopen maand, na een stijging met 3,8 procent in juli. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen wonnen de 'chippers' ASMI en Besi circa 2,5 procent. Bank of America verhoogde het koersdoel voor ASMI flink van 390,00 naar 464,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Adyen en ASML klommen circa 2 procent. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was de dissonant met een koersverlies van 2,3 procent. In de AMX noteerde ABN AMRO 1,3 procent hoger en AMG won 0,7 procent. Air France-KLM droeg de rode lantaarn met een verlies van 1,6 procent. In de AScX won Ajax 0,7 procent. Vivoryon daalde 1,7 procent. Een Duits fonds is een juridische procedure tegen een Duitse dochteronderneming van RoodMicrotec gestart met betrekking tot een eeuwigdurende lening. Het aandeel daalde vrijdag 5,5 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.