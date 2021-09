Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,4 procent.

Donderdag koerste de AEX nog met een klein verlies lager op 787,17 punten na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De ECB handhaafde, zoals verwacht, de rentes. Daarnaast zei de centrale bank het tempo van het Pandemic Emergency Purchase Programme af te bouwen naar een bescheiden lager tempo dan in de voorgaande twee kwartalen. De ECB zet daarmee een eerste stap in het terugschroeven van de stimulering, of 'taperen’, aldus ECB-kenners. De maandelijkse opkopen zullen vermoedelijk verlaagd worden naar 60 miljard euro, nadat dit in het tweede en derde kwartaal nog circa 80 miljard euro was. Door het opkopen van obligaties wordt de langere termijn rente gedrukt.

Op de persconferentie na afloop van het rentebesluit zei voorzitter Christine Lagarde evenwel dat van tapering geen sprake was. "The lady isn't tapering”, aldus Lagarde zelf.

Lagarde zei dat de ECB slechts bezig was met het herijken van het PEPP, op grond waarvan de bank de afgelopen zes maanden haar aankopen had versneld als reactie op de trage economische vooruitzichten. Inmiddels is de situatie verbeterd, maar nog altijd kan de deltavariant roet in het eten gooien, waarschuwde zij.

Op Wall Street namen beleggers donderdagavond wat gas terug en hoofdgraadmeter S&P 500 gaf een half procent prijs.

Het optimisme onder Amerikaanse beleggers nam deze week af, na een sterk tegenvallend Amerikaans banenrapport vrijdag, dat een scherpe vertraging van de banengroei in de VS liet zien. Het rapport bevestigde dat het tempo van het economisch herstel in de zomer is verzwakt als gevolg van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Donderdag kregen beleggers op het banenfront wel een opsteker in de vorm van de vrijgave van de wekelijkse steunaanvragen. Deze bleken sterker dan verwacht te zijn gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 35.000 naar 310.000, terwijl de markt rekende op 335.000 nieuwe aanvragen.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent lager op 68,14 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend stijgt de olie-future met een half procent. De olieprijs zag zich onder meer gesteund doordat nog steeds een groot deel van de productie in de Golf van Mexico stil ligt in de nasleep van orkaan Ida.

In Azië is het sentiment vanochtend positief en de hoofdindices noteren eensgezind in het groen. Koploper is de Hang Seng index in Hongkong met een stijging van ruim anderhalf procent. Vooral de ‘online gaming’ aandelen zitten in de lift na een koersval op donderdag. De South China Morning Post meldde donderdag dat de Chinese regering de goedkeuringen voor nieuwe online games in het land zal opschorten. Na de sluiting van de markt corrigeerde de krant het artikel echter door te stellen dat de autoriteiten het goedkeuringsproces slechts zullen vertragen.

Beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de industriële productie in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk in juli en de Duitse inflatie in augustus.

Bedrijfsnieuws

Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York City voor de rechter vanwege plannen van de stad om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorging permanent te maken, waaronder een plafond voor commissies die in rekening mogen worden gebracht.

Een Duits fonds is een juridische procedure tegen een Duitse dochteronderneming van RoodMicrotec gestart met betrekking tot een perpetual.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,5 procent tot 4.493,28 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.879,38 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 15.248,25 punten.