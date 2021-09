InPost stelt nieuw bestuurslid aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: InPost

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft Michael Rouse aangesteld als bestuurslid voor een periode van vier jaar. Dit meldde het Poolse kluisjesbedrijf met een notering in Amsterdam vrijdag. Rouse is sinds oktober 2020 CEO van InPost International. In die rol is hij verantwoordelijk voor niet alleen het opzetten van activiteiten in het Verenigd Koninkrijk en Italië, maar ook voor de integratie van Mondial Relay. Het aandeel InPost sloot donderdag 5,1 procent hoger op 15,14 euro. Bron: ABM Financial News

