Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York voor de rechter

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Grubhub, DoorDash en Uber Eats slepen New York City voor de rechter vanwege plannen van de stad om de huidige regelgeving rond maaltijdbezorging permanent te maken, waaronder een plafond voor commissies die in rekening mogen worden gebracht. Dit meldden verschillende Amerikaanse media. De drie grootste maaltijdbezorgers dienden documenten in bij de rechtbank in New York, waarin zij aangeven dat de maximum commissie schadelijk is en dat de overheid hier buiten de perken handelt. Een plafond voor de commissies heeft ervoor gezorgd dat de maaltijdbezorgers honderden miljoenen dollars aan inkomsten zijn misgelopen in juli. Een permanent plafond zal betekenen dat de maaltijdbezorgers contracten met restaurants moeten herzien, reclame-uitingen in de stad worden teruggeschroefd en fees voor consumenten omhoog gaan. De maaltijdbezorgers willen dan ook dat de regels rond een maximum commissie worden teruggedraaid. Als een verrassing komt het verzet niet. CEO Jitse Groen van Just Eat Takeaway, inmiddels ook de eigenaar van Grubhub, zei eerder al tegen de plannen in het geweer te komen. Bron: ABM Financial News

