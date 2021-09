RWE mag aan de slag met twee Duitse windparken op zee Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het Duitse energieconcern RWE mag twee nieuwe windparken in Duitse wateren gaan bouwen. Dit maakte RWE bekend, zonder financiële details te vermelden. Eén site is in de Noordzee gesitueerd en goed voor 225 megawatt, de ander in de Baltische Zee en goed voor 300 megawatt. Het definitieve investeringsbesluit valt niet eerder dan begin november, omdat er nog een concurrent in beeld is die de rechten claimt voor het windpark in de Baltische Zee. Volgens RWE gaan de operaties in 2026 van start. Bron: ABM Financial News

