Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een licht hogere opening tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 30 punten voor de Duitse DAX, een plus van 18 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 23 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten, maar van grote koersuitslagen was geen sprake.

De Europese handelsdag stond donderdag in het teken van het rentebesluit van de ECB. De Europese centrale bank handhaafde de belangrijkste rentes en maakt een voorzichtige start met het terugschroeven van het pandemie gerelateerde stimuleringsprogramma PEPP, door in een "bescheiden lager tempo" obligaties op te gaan kopen.

Daarbij houdt de ECB de nodige flexibiliteit, met de mogelijkheid dat er tot en met eind maart minder dan het beschikbare bedrag van 1.850 miljard euro zal worden opgekocht, maar ook de mogelijkheid dat dit bedrag nog wordt verhoogd.

"Markten beschouwden dit als een milde ontwikkeling, ondanks het feit dat het PEPP-nieuws op het eerste gezicht 'hawkish' was", zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. Zij voegde eraan toe dat het besluit voldeed aan de verwachting dat een substantiële forward guidance uitgesteld zou worden tot de vergadering van december, wanneer de centrale bank niet alleen zal moeten beslissen over het niveau van PEPP-aankopen voor het eerste kwartaal van 2022, maar ook over de toekomst van het programma als geheel in aanloop naar het einde van het PEPP in maart 2022.

Op macro-economisch vlak werd verder bekend dat de Duitse export in juli verder is gestegen, hoewel de import op maandbasis wel daalde.

Bedrijfsnieuws

Merck mikt op een omzet van ongeveer 25 miljard euro tegen 2025 en schroeft de investeringen op. Het aandeel steeg ruim 2,0 procent. Naast Merck was Siemens in Frankfurt een sterke stijger met een winst van circa 2,0 procent, terwijl Infineon ongeveer 1,5 procent steeg en Bayer ruim 2,0 procent inleverde.

Roche heeft een definitieve koopovereenkomst gesloten voor de overname van alle uitstaande aandelen in het Duitse TIB Molbiol Group. Het aandeel verloor bijna 3,0 procent.

EasyJet heeft een overnamebod, van vermoedelijk Wizz Air, afgewezen en doet een claimemissie van 1,2 miljard pond sterling om zijn balans te herstellen en zelf te kunnen investeren in groei. Het aandeel sloot 10,0 procent lager.

Xavier Niel heeft zijn belang in telecombedrijf Iliad vergroot naar 84,13 procent, waarmee de grootaandeelhouder van Unibail-Rodamco-Westfield het Franse bedrijf steviger in de greep krijgt voor een beursexit.

In Parijs steeg luchtvaart- en defensiebedrijf Safran ruim drie procent, gevolgd door Saint-Gobain en Airbus met winsten tot 1,7 procent. Atos was de sterkste daler onder de hoofdaandelen met een verlies van circa 2,5 procent.

Prosus presteerde in Amsterdam het slechtst, met een koersdaling van 5,2 procent. Prosus is grootaandeelhouder in Tencent en Chinese staatsmedia wisten te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moesten melden bij de toezichthouders. Er zou een limiet komen voor de tijd dat jongeren per dag mogen 'gamen', terwijl ook het winstmodel onder een vergrootglas ligt. Later vanochtend meldde South China Morning Post dat China nieuwe online games voorlopig niet zal goedkeuren.

Euro STOXX 50 4.177,11 (0,0%)

STOXX Europe 600 467,57 (-0,1%)

DAX 15.623,15 (+0,1%)

CAC 40 6.684,72 (+0,2%)

FTSE 100 7.024,21 (-1,0%)

SMI 12.116,43 (-0,8%)

AEX 787,17 (-0,2%)

BEL 20 4.215,88 (-0,3%)

FTSE MIB 25.909,83 (+0,1%)

IBEX 35 8.800,60 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag hoger, na een lager slot op donderdag.

Het optimisme onder beleggers is deze week afgenomen, na een sterk tegenvallend Amerikaans banenrapport vorige week vrijdag, dat een scherpe vertraging van de banengroei in de VS liet zien. Het rapport bevestigde dat het tempo van het economisch herstel in de zomer is verzwakt als gevolg van de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

"We zijn iets voorzichtiger", zei marktanalist Charles Hepworth van GAM Investments. "Het voelt alsof mensen een beetje in paniek raken door de [hoge] waarderingen. De verspreiding van de deltavariant is een bedreiging voor de wereldwijde groei. Als je [het soepele monetaire beleid] te snel afbouwt dreigt dat het herstel verder te ontsporen", zei hij.

Vragen over wanneer de Federal Reserve en de ECB hun stimuleringsprogramma's gaan afbouwen drukken volgens marktvolgers tevens op het sentiment.

De ECB meldde donderdag een voorzichtige start te gaan maken met het terugschroeven van de pandemie gerelateerde stimuleringsprogramma's door in een "bescheiden lager tempo" obligaties op te kopen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag in de VS bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering vorige week harder dan verwacht is gedaald. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 35.000 naar 310.000, terwijl de markt rekende op 335.000 nieuwe aanvragen.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent, ofwel 1,16 dollar, lager op 68,14 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de producentenprijzen van augustus, gevolgd door de groothandelsvoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Lululemon Athletica heeft de winstverwachtingen sterk overtroffen. De fabrikant van sportieve vrijetijdskleding verhoogde zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar ook fors. Het aandeel steeg ruim 10,0 procent.

Aandelen van de Chinese gameproducenten Tencent Holding en NetEase gingen donderdag onderuit op het nieuws dat de Chinese autoriteiten voorlopig geen nieuwe games gaan goedkeuren, en opdracht gaven om strengere regels voor de branche te gaan toepassen. Tencent daalde circa 2,5 procent, NetEase circa 2,0 procent.

United Airlines geeft zijn personeel meer tijd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De vliegmaatschappij was de eerste in de VS die vaccinatie verplicht stelde voor zijn personeel. Woensdag zei het bedrijf dat medewerkers die om medische of religieuze gronden zijn vrijgesteld met onbepaald verlof gaan en later mogelijk terug kunnen komen met behulp van betere tests en mondkapjes. Het aandeel won ruim 2,0 procent.

GameStop heeft het afgelopen kwartaal het verlies weten te verkleinen dankzij een hogere omzet, zo bleek woensdagavond. Toch viel het verlies tegen. Het meme-aandeel sloot vrijwel vlak.

Ford maakte een reorganisatieplan voor India bekend. De fabrieken in Sanand en Chennai gaan dicht, nadat de Indiase operatie de afgelopen jaren gepaard ging met verliezen. Het aandeel verloor ruim 2,0 procent.

Energy Vault, dat hernieuwbare energie opslaat door een toren van blokken op te bouwen met een hijskraan, wil naar de beurs tegen een waardering van 1,6 miljard dollar. De toren die met wind- of zonne-energie is opgebouwd, laat kinetische energie vrijkomen door de blokken te laten vallen wanneer er een piek in de vraag is naar stroom. Zo kan weer stroom worden opgewekt.

S&P 500 index 4.493,28 (-0,5%)

Dow Jones index 34.879,38 (-0,4%)

Nasdaq Composite 15.248,25 (-0,3%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag hoger.

Nikkei 225 30.324,63 (+1,1%)

Shanghai Composite 3.709,35 (+0,4%)

Hang Seng 26.163,71 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1831. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1828 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1818 op de borden.

USD/JPY Yen 109,86

EUR/USD Euro 1,1831

EUR/JPY Yen 129,96

MACRO-AGENDA:

06:30 Internationale handel - Juli (NL)

06:30 Industriële productie - Juli (NL)

08:00 Inflatie - Augustus def. (Dld)

08:00 Handelsbalans - Juli (VK)

08:00 Industriële productie - Juli (VK)

08:45 Industriële productie - Juli (Fra)

11:30 Industriële productie - Juli (Bel)

14:30 Producentenprijzen - Augustus (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Juli (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten