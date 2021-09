Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, hoewel uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 3 september zijn gedaalden met 1,5 miljoen vaten tot 423,9 miljoen vaten. De benzinevoorraden daalden met 7,2 miljoen vaten tot 220,0 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 3,1 miljoen vaten tot 133,6 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde fors, van 91,3 naar 81,9 procent, aangezien een aantal raffinaderijen nog gesloten is vanwege orkaan Ida. Daarnaast ziet de olieprijs zich gesteun door het feit dat een groot deel van de productie in de Golf van Mexico nog stil ligt in de nasleep van orkaan Ida. "Er zou meer winst voor ruwe olie in het verschiet kunnen liggen, omdat er op dit moment geen einde lijkt te komen aan de berichten over stroomonderbrekingen", zei marktanalist Carsten Fritsch van Commerzban, Het Amerikaanse Bureau of Safety and Environmental Enforcement schatte woensdag dat circa 77 procent van de olie- en aardgasproductie in de Golf van Mexico gesloten is. Orkaan Ida, een dodelijke en krachtige storm die aan land kwam aan de Louisiana Golf Coast op 29 augustus, leidde tevens tot de sluiting van raffinaderijen in de regio, waarvan er inmiddels een aantal zijn heropend. Het American Petroleum Institute meldde woensdag laat dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden vorige week zijn gedaald met 2,9 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met 6,4 miljoen vaten afnemen en de destillaatvoorraden met ongeveer 3,7 miljoen vaten slonken. Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot donderdag 1,7 procent, ofwel 1,16 dollar, lager op 68,14 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

