Video: monetair beleid ECB blijft komend jaar zeer ruim

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Hoewel de Europese Centrale Bank heeft aangekondigd om het tempo van het Pandemic Emergency Purchase Programme bescheiden te gaan afbouwen, blijft het monetaire beleid van de Europese centrale bank het aankomend jaar zeer ruim. Dit zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe voor de camera van ABM Financial News. Waar de euro/dollar direct na publicatie van het besluit steeg, zag het muntpaar de winst direct weer vervliegen nadat ECB-voorzitter Christine Lagarde zei dat de inflatievooruitzichten nog steeds onder de 2 procent blijven liggen, "wat aangeeft dat het monetaire beleid aankomend jaar heel ruim blijft", aldus Sammani. Daarmee verschuift de focus volgens de analist naar de beleidsvergadering van de centrale bank in december, wanneer de centrale bank niet alleen zal moeten beslissen over het niveau van PEPP-aankopen voor het eerste kwartaal van 2022, maar ook over de toekomst van het programma als geheel in aanloop naar het aflopen van het PEPP in maart 2022. Klik hier voor: monetair beleid blijft komend jaar zeer ruim Bron: ABM Financial News

