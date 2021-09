Correctie: Klein verlies AEX na rentebesluit ECB

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, met een klein verlies gesloten.

De AEX maakte in aanloop naar het rentebesluit een deel van de verliezen goed en steeg toen door tot boven de 791 punten, om uiteindelijk toch 0,2 procent lager af te sluiten op 787,17 punten.

De ECB handhaafde, zoals verwacht, de rentes. Daarnaast zei de centrale bank het tempo van het Pandemic Emergency Purchase Programme af te bouwen naar een bescheiden lager tempo dan in de voorgaande twee kwartalen.

De ECB zet daarmee een eerste stap in het terugschroeven van de stimulering, of 'taperen', zei econoom Bas van Geffen van Rabobank, zoals volgens hem ook wel werd verwacht door de markt, na de verbetering van de economische data in het afgelopen jaar. De extra schep stimulering van maart wordt hiermee weer teruggedraaid, volgens Van Geffen.

De maandelijkse opkopen zullen vermoedelijk verlaagd worden naar 60 miljard euro, nadat dit in het tweede en derde kwaal nog circa 80 miljard euro was, zo verwacht beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen.

"The lady isn't tapering", zei voorzitter van de ECB Christine Christine Lagarde donderdag evenwel zelf in een toelichting op het rentebesluit. Daarmee parafraseerde ze de legendarische Britse premier Margaret Thatcher die in 1980 liet weten niet te buigen voor druk om haar economische beleid terug te draaien.

De euro/dollar handelde op 1,1818. Olie werd iets duurder, na een daling van de Amerikaanse olievoorraden.

Stijgers en dalers

In de AEX steeg AkzoNobel 1,7 procent. In navolging van PPG en Sherwin-Williams kwam er een waarschuwing van Akzo. Een sterke verhoging van de prijzen is dit kwartaal onvoldoende om de tegenwind bij grondstoffen te compenseren.

Adyen steeg 2,3 procent en was daarmee koploper. ASMI en Besi gingen 1,5 tot 2 procent hoger.

Prosus presteerde het slechtst, met een koersdaling van 5,2 procent. Prosus is grootaandeelhouder in Tencent en Chinese staatsmedia wisten te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moesten melden bij de toezichthouders. Er zou een limiet komen voor de tijd dat jongeren per dag mogen 'gamen', terwijl ook het winstmodel onder een vergrootglas ligt. Later vanochtend meldde South China Morning Post dat China nieuwe online games voorlopig niet zal goedkeuren.

In de AMX ging InPost aan kop met 5,1 procent koerswinst. Woensdag daalde het aandeel juist nog na kwartaalcijfers. Alfen won 2,6 procent, maar Vopak leverde 1,6 procent in.

Bij de smallcaps ging Vivoryon 3,6 procent hoger en won CTP 3,4 procent. CM.com verloor 1,2 procent en Sif 1,7 procent.

Het lokaal genoteerde Alumexx won 12,9 procent bij relatief hoge volumes. Ook NX Filtration steeg 11,2 procent. Berenberg heeft het koersdoel voor de waterzuiveraar verhoogd van 14,00 naar 17,00 euro en herhaalde het koopadvies. Berenberg is vooral onder de indruk van het tempo waarin NX zijn technologie weet uit te rollen.

VEON steeg 2,8 procent. CEO Kaan Terzioglu van VEON heeft 100.000 aandelen in het bedrijf gekocht.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen noteerden rond de slotgong op het Damrak nipt in de plus. Een meevaller was dat de wekelijkse steunvragen harder dan verwacht daalden, zelfs tot het laagste niveau sinds 14 maart 2020.?

