Lagarde doet niet aan taperen

(ABM FN-Dow Jones) Omdat de Europese Centrale Bank een flexibel opkoopprogramma heeft, kan de markt een beslissing om minder obligaties op te kopen niet aanwijzen als een kentering in het monetaire beleid, zoals bij de Federal Reserve.

"The lady isn't tapering", zei voorzitter van de ECB Christine Lagarde donderdag in een toelichting op het rentebesluit. Daarmee parafraseerde ze de legendarische Britse premier Margaret Thatcher die in 1980 liet weten niet te buigen voor druk om haar economische beleid terug te draaien.

Wat Lagarde naar eigen zeggen wel deed, is het opnieuw afstellen van de stimulering, op basis van de gunstigere indicatoren, met name op het vlak van de inflatie en de economische groei. Op basis daarvan kan in het komende kwartaal in een "bescheiden lager tempo" worden gekocht dan in het tweede en derde kwartaal.

De maandelijkse obligatie-opkopen onder het PEPP-programma zullen vermoedelijk gaan verlaagd worden naar 60 miljard euro, nadat dit in het tweede en derde kwaal nog circa 80 miljard euro was, zo verwacht beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen

De afgelopen twee kwartalen was het tempo van opkopen juist opgevoerd vanwege de matige economische vooruitzichten. Inmiddels is de economie van de eurozone in een verder gevorderd stadium van herstel. Volledig herstel zou echter nog kunnen worden vertraagd door de deltavariant van het coronavirus.

Het pandemie-stimuleringsprogramma PEPP kan desgewenst weer worden opgevoerd als de omstandigheden daarom vragen, of juist verder worden afgebouwd als de situatie verder verbetert. Het programma loopt in elk geval tot en met maart 2022 en kan lager maar ook hoger uitvallen dan de aangegeven beoogde omvang van 1.850 miljard euro.

Daarmee houdt de ECB alle opties open voor de vergadering in december, wanneer zal worden vergaderd over de afronding van het resterende pandemieprogramma. Dan zal ook ter sprake komen of de grenzen van het reguliere stimuleringsprogramma APP moeten worden bijgesteld, om na afloop van het pandemie-programma de economie te kunnen blijven stimuleren. De ECB dreigt de bovengrens van 33 procent van de uitstaande leningen van lidstaten te overschrijden.

Dit reguliere programma heeft momenteel een omvang van 20 miljard euro per maand en zal doorlopen tot vlak voor het moment waarop de centrale bank de rente gaat verhogen.

"De ECB heeft vandaag zijn eerste significante stap naar tapering gezet", zei Seema Shah van Principal Global Investors. "Op kenmerkende wijze heeft de ECB zich niet vastgelegd op een specifiek tempo van opkopen, maar behoudt een element van flexibiliteit, dat behulpzaam zal zijn op het moment dat de financiële omstandigheden kunnen verkrappen nu de tapering van de Fed naderbij komt".

De markt reageerde lauw op het rentebesluit. De euro steeg licht tegenover de dollar op 1,1826. Het rendement op tienjarige Duitse bunds daalde 2,6 basispunten tot 0,346 procent negatief.

De centrale bank stelde zijn verwachting voor de inflatie dit jaar bij van 1,9 naar 2,2 procent, wat boven de doelstelling van 2 procent is. De hoge inflatie van 3 procent in juli zal later in het jaar nog verder stijgen, maar volgend jaar weer dalen. De opwaartse inflatiedruk is daarmee volgens de ECB nog altijd "grotendeels van voorbijgaande aard". Dit zou kunnen veranderen als de verstoringen van de aanvoerketens aanhouden én als dit ook doorwerkt in de lonen. In dat geval zou de huidige inflatiedruk meer blijvend kunnen zijn.

Dit is belangrijk omdat een structureel hoge inflatie een verkrapping van het monetaire beleid tot gevolg behoort te hebben. De ECB paste eerder dit jaar zijn inflatiedoel aan van bijna 2 procent naar 2 procent, wat ruimte biedt om het accommoderende monetaire beleid nog wat langer aan te houden.

Vooralsnog ziet Lagarde nog geen loondruk en is de verwachting dat die gematigd en bescheiden zal zijn, wanneer de lonen gaan stijgen. Voor 2022 gaat de ECB uit van 1,7 procent inflatie en voor 2023 van 1,5 procent, wat ruim onder de doelstelling is en voldoende reden is om de rente nog geruime tijd niet te verhogen. Wel liggen de inflatieverwachtingen hoger dan in juni.

De economische groei schat de ECB dit jaar op 5,0 procent en voor 2022 op 4,6 procent. In 2023 zakt de groei dan terug naar 2,1 procent. Dat betekent dat de groeiverwachting voor dit jaar is gestegen, maar voor de jaren daarna ongeveer gelijk is gebleven.