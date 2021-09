Weinig beweging bij opening Wall Street voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een min of meer vlakke opening tegemoet, na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en de publicatie van de wekelijkse steunaanvragen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor de openingsbel 0,1 procent in het rood. De Nasdaq-future wijst ook op een openingsverlies van 0,1 procent.

Optimisme bij beleggers is deze week teruggezakt, nadat een banenrapport vorige week vrijdag liet zien dat het tempo waarin bedrijven nieuwe medewerkers in dienst nemen sterk is vertraagd. Ook zijn er signalen dat het economische herstel in de loop van de zomer is afgezwakt door de deltavariant van het coronavirus.

Onzekerheid over het moment waarop de Federal Reserve en de ECB hun stimuleringsprogramma's gaan afbouwen heeft ook een drukkend effect op de stemming, volgens fonds- en vermogensbeheerders. "We zijn iets voorzichtiger", zei Charles Hepworth van GAM Investments. "Het voelt wel alsof mensen een beetje bang worden van de waarderingen. De besmettelijkheid van de deltavariant is een bedreiging voor de groei van de wereldeconomie. Als je te snel gaat taperen, dan loop je het risico dat je het herstel ontspoort."



De ECB handhaafde de rente, zoals voorzien, maar zei ook zijn pandemie-gerelateerde stimuleringsprogramma in een "bescheiden lager tempo" door te zetten.

De centrale bank zet daarmee een eerste stap in het terugschroeven van de stimulering, of 'taperen', zei marktanalist Bas van Geffen van Rabobank, zoals volgens hem ook wel werd verwacht door de markt.

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalden met 35.000 naar 310.000, het laagste niveau sinds 14 maart 2020. Economen hadden vooraf gemiddeld gerekend op 335.000 nieuwe aanvragen.

De olieprijs daalde. Een oktober-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 69,03 dollar. Brent-olie werd 0,3 procent goedkoper op 72,46 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,1812. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,1822 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Lululemon Athletica heeft de winstverwachtingen sterk overtroffen en het aandeel lijkt 12 procent hoger te openen. De fabrikant van sportieve vrijetijdskleding verhoogde zijn winstverwachtingen voor het hele boekjaar ook fors.

Aandelen van de Chinese gameproducenten Tencent Holdinga en NetEase gingen donderdag onderuit op het nieuws dat de Chinese autoriteiten voorlopig geen nieuwe games gaan goedkeuren, en opdracht gaven om strengere regels voor de branche te gaan toepassen. Tencent daalde 8,5 procent, NetEase 11 procent.

United Airlines geeft zijn personeel meer tijd om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. De vliegmaatschappij was de eerste in de VS die vaccinatie verplicht stelde voor zijn personeel. Woensdag zei het bedrijf dat medewerkers die om medische of religieuze gronden zijn vrijgesteld met onbepaald verlof gaan en later mogelijk terug kunnen komen met behulp van betere tests en mondkapjes. Het aandeel gaat vermoedelijk iets lager van start.

GameStop heeft het afgelopen kwartaal het verlies weten te verkleinen dankzij een hogere omzet, zo bleek woensdagavond. Toch viel het verlies tegen. Het meme-aandeel lijkt ruim 10 procent lager te gaan openen.

Ford maakte een reorganisatieplan voor India bekend. De fabrieken in Sanand en Chennai gaan dicht, nadat de Indiase operatie de afgelopen jaren gepaard ging met verliezen. Het aandeel Ford lijkt iets lager te gaan openen.

Energy Vault, dat hernieuwbare energie opslaat door een toren van blokken op te bouwen met een hijskraan, wil naar de beurs tegen een waardering van 1,6 miljard dollar. De toren die met wind- of zonne-energie is opgebouwd, laat kinetische energie vrijkomen door de blokken te laten vallen wanneer er een piek in de vraag is naar stroom. Zo kan weer stroom worden opgewekt.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen sloten woensdag lager. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,1 procent tot 4.514,07 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.031,07 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 15.286,64 punten.