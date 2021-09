Robinhood lanceert gespreid crypto-beleggen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Robinhood gaat particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om regelmatig kleine bedragen te investeren in cryptomunten vanaf 1 dollar per dag, week of maand en zonder hiervoor commissie te rekenen. Dit meldde de Amerikaanse broker op zijn blog. Sparen is een gewoonte en gespreid beleggen biedt een strategie om de portefeuille met cryptomunten te laten groeien en mogelijkerwijs de impact van volatiele koersbewegingen te verminderen, lichtte de broker het aanbod toe. Volgens Robinhood kunnen de cryptomarkten volatiel zijn "door de aard van de sector". Gespreid instappen kan de focus versterken op de langere termijn, risico verminderen evenals de stress van het proberen om te verkopen voordat de koers sterk daalt. Door de munten te kopen ongeacht de koers van dat moment op gezette tijden, worden de prijsschommelingen die zich soms voordoen bij crypomunten enigszins uitgevlakt, volgens Robinhood. De optie is niet beschikbaar voor klanten in New York. Bron: ABM Financial News

