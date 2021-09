ECB handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank heeft donderdag de rentes ongemoeid gelaten en zal in een "bescheiden lager tempo" obligaties gaan opkopen, terwijl het opkoopprogramma in elk geval tot eind maart doorgaat. Dit bleek uit het rentebesluit van de ECB. De belangrijkste beleidsrente bleef daarmee staan op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. De depositorente werd gehandhaafd op 0,50 procent negatief. Het Asset purchase programme blijft staan op 20 miljard euro per maand. Het Pandemic Emergency Purchase Programme van 1.850 miljard euro zal minimaal tot eind maart 2022 doorgaan, maar dat zal in een bescheiden lager tempo zijn dan in de voorgaande twee kwartalen. Daarbij houdt de ECB de mogelijkheid open dat minder dan het totale bedrag zal worden opgekocht, maar ook de mogelijkheid dat het bedrag nog wordt verhoogd. De ECB heeft eerder dit jaar zijn inflatiedoel aangepast van bijna 2 procent naar 2 procent, wat ruimte biedt om het accommoderende monetaire beleid langer aan te houden in een poging de inflatie op het gewenste niveau te krijgen. De markt hoopt tijdens de persconferentie van voorzitter Christine Lagarde vanmiddag meer inzicht te krijgen in de nieuwe richtlijnen van de centrale bank en hoe het beleid er de komende maanden uit zal zien. Bron: ABM Financial News

