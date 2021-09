Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een daling van 0,5 procent op 465,80 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,2 procent op 15.572,20 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 0,3 procent met een stand van 6.647,13 punten. De Britse FTSE zakte donderdag 1,1 procent naar 7.016,34 punten.

Er worden geen wijzigingen in het monetaire beleid van de bank verwacht. Er zal bij de toelichting van voorzitter Christine Lagarde scherp worden gelet op de visie op de inflatietrend en de coronapandemie en de gevolgen daarvan voor het beleid. De vraag is vooral of de centrale bank al een start wil maken met de discussie over het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen.

De Duitse export liet over juli een verdere stijging zien, maar de import daalde wel op maandbasis.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen, die naar verwachting zijn gedaald van 340.000 naar 335.000, en naar de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn, naast Lagarde vanmiddag, de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem, de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans en van Dallas Robert Kaplan.

Olie noteerde donderdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent in het groen op 69,41 dollar, terwijl voor een november-future Brent 72,77 dollar werd betaald, eveneens een stijging van 0,2 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1832. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1820 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1822 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Merck mikt op een omzet van ongeveer 25 miljard euro tegen 2025 en schroeft de investeringen op. Het aandeel noteerde 1,4 procent hoger in koers.

Roche heeft een definitieve koopovereenkomst gesloten voor de overname van alle uitstaande aandelen in het Duitse TIB Molbiol Group. De koers van het aandeel Roche noteerde 0,9 procent lager.

EasyJet heeft een overnamebod, van vermoedelijk Wizz Air, afgewezen en doet een claimemissie van 1,2 miljard pond sterling om zijn balans te herstellen en zelf te kunnen investeren in groei. Het aandeel EasyJet noteerde 9,1 procent lager in koers.

Xavier Niel heeft zijn belang in telecombedrijf Iliad vergroot naar 84,13 procent, waarmee de grootaandeelhouder van Unibail-Rodamco-Westfield het Franse bedrijf steviger in de greep krijgt voor een beursexit. De koers van het aandeel Iliad noteerde vlak.

In Parijs zag het aandeel Safran kans om 1,6 procent bij te schrijven. De koers van het aandeel Pernod Ricard deed dat met 1,3 procent. Atos was met een verlies van 2,8 procent de sterkste daler in Parijs.

In Frankfurt was, net als in Parijs, het aantal plussen sterk in de minderheid met 1,5 procent koerswinst voor RWE. Anders dan in Parijs, bleven de minnen redelijk binnen de perken met alleen de koers van het aandeel Bayer dat met 2,3 procent verlies boven het procent uitkwam.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 4.514,07 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.031,07 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 15.286,64 punten.