Valuta: euro houdt het rustig

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag rond de 1,1830 dollar, ook na het Beige Book van de Federal Reserve

"Daarmee is het taperverhaal in de Verenigde Staten niet direct actueler geworden, maar mogelijk dat de aankomende inflatiedata over augustus van morgen en volgende week dinsdag daar verandering in brengt", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Voor vandaag is het de Europese Centrale Bank en dan met name de toelichting van voorzitter Christine Lagarde dat de klok slaat", aldus Van der Meer.

Van der Meer verwacht ook daarin een herhaling van de betrokkenheid van de ECB onder de noemer 'whatever it costs'.

Gesteld dat de steunaanvragen van de Verenigde Staten in de eerste week van september in positieve zin sterk verrassen met een aantal dat beduidend onder de 300.000 aanvragen ligt, dan kan de dollar volgens de handelaar van Ebury donderdag nog wel eens in beweging komen en de euro daarmee onder druk zetten. "Gezien de trend van de afgelopen weken is een dergelijk cijfer niet waarschijnlijk", aldus Van der Meer.

Het Britse pond zit volgens van der Meer weer in de lift, omdat de Bank of England aangaf met de huidige inflatietrend maatregelen te overwegen.

De Duitse export liet over juli een verdere stijging zien, maar de import daalde wel op maandbasis.

In de Verenigde Staten gaat de aandacht donderdag uit naar de wekelijkse steunaanvragen, die naar verwachting zijn gedaald van 340.000 naar 335.000, en nasr de wekelijkse olievoorraden.

Sprekers zijn, naast Lagarde vanmiddag namens de ECB-bijeenkomst, de voorzitter van de centrale bank van Canada Tiff Macklem, de voorzitter van de Fed van Chicago Charles Evans en van Dallas Robert Kaplan.

De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,1829 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8565 Britse pond. Het Britse pond steeg donderdag 0,3 procent en noteerde op 1,3810 dollar.