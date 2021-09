CEO VEON koopt meer aandelen in eigen bedrijf Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: VEON

(ABM FN-Dow Jones) CEO Kaan Terzioglu van VEON heeft 100.000 aandelen in het bedrijf gekocht. Dit maakte VEON donderdagochtend bekend. Terzioglu kocht op woensdag 100.000 aandelen VEON tegen een prijs van 2,15 dollar voor een totaalbedrag van 215.000 dollar. De topman koos voor aandelen die genoteerd staan aan techbeurs Nasdaq. VEON heeft ook een notering in Amsterdam. Terzioglu heeft na de aankoop 700.000 in de VS genoteerde aandelen VEON in handen. Het aandeel VEON sloot woensdag op Wall Street 4,7 procent hoger op 2,22 dollar. Ook in Amsterdam steeg het aandeel vanochtend met 4,7 procent tot 1,86 euro. Bron: ABM Financial News

