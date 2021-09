Beursupdate: AEX lager in afwachting van ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank en een toelichting daarop later vandaag. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,6 procent tot 784,55 punten.

"Na een redelijke start van de week, is het sentiment op de Europese beurzen ineens gedraaid in de afgelopen twee dagen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Hewson zag de Duitse DAX woensdag bijvoorbeeld scherp dalen tot het laagste niveau in een maand. Ook op Wall Street liepen de koersen terug, maar daar bleven de verliezen vooralsnog beperkt.

Hewson merkte op dat een deel van het optimisme uit augustus nu plaatsmaakt voor speculatie over de mate waarin centrale banken de geldkraan gaan dichtdraaien.

"Dat de Europese Centrale Bank de beleidsrente niet zal wijzigen, staat voor iedereen buiten kijf", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. De vraag is vooral of de ECB zal hinten op tapering of doorgaat met het opkopen van obligaties.

"De verhoogde inflatie is aan wal gekomen, de economische groei gaat de goede kant uit en tegen eind 2021 zou de Europese economie op pre-corona niveau zitten", zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. De balans van de ECB is nu al opgelopen tot 79,5 procent van het bruto binnenlands product van de totale eurozone. Sinds de start van de pandemie is de balans van de ECB met een slordige 70 procent gestegen, zo merkte Verstraete op.

In aanloop naar de vergadering van de ECB zag Wiersma dat er wat winst wordt genomen op de beurzen. Ook stelt hij dat twijfels over de gevolgen van de deltavariant voor het economisch herstel in de VS en het monetaire beleid van de Fed en andere centrale banken de koersen drukken momenteel.

Het muntpaar euro/dollar koerste op een niveau van 1,1834. De olieprijzen daalden licht.

Naast de bekendmaking van het rentebesluit van de ECB en de toelichting daarop, hebben beleggers vandaag ook oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen noteerden Adyen en ASMI met 1,5 tot 1,7 procent in het groen. Prosus verloor daarentegen 6,2 procent.

Prosus is grootaandeelhouder in Tencent en Chinese staatsmedia wisten te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moesten melden bij de toezichthouders. Er zou een limiet komen voor de tijd dat jongeren per dag mogen ‘gamen’, terwijl ook het winstmodel onder een vergrootglas ligt. Later vanochtend meldde South China Morning Post dat China nieuwe online games voorlopig niet zal goedkeuren.

In de AMX won Inpost 2,4 procent. Air France-KLM verloor 3,2 procent.

In de AScX verloor BAM 0,3 procent. Bouwer BAM verkocht BAM Deutschland aan de Zech Group en Gustav Zech Foundation. Financiële details bleven achterwege, maar Degroof Petercam rekent op een beperkte impact op de winst en verliesrekening. Volgens ING neemt het risicoprofiel van de bouwer door de verkoop wel significant af en ook Degroof Petercam sprak van bemoedigend nieuws.

Het lokaal genoteerde NX Filtration steeg maar liefst 10,8 procent. Berenberg heeft het koersdoel voor de waterzuiveraar verhoogd van 14,00 naar 17,00 euro en herhaalde het koopadvies. Berenberg is vooral onder de indruk van het tempo waarin NX zijn technologie weet uit te rollen.