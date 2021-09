Update: Beursblik: vlotte uitvoering desinvesteringstraject door BAM Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) Bouwer BAM is in Duitsland snel aan het desinvesteringstraject begonnen. Dit oordeelde Degroof Petercam donderdag in een analyse. BAM verkocht BAM Deutschland aan de Zech Group en Gustav Zech Foundation, zo werd vanochtend bekend. "Bemoedigend", aldus Degroof Petercam. De analisten wezen op een totaal geraamde balanswaarde van de te verkopen activiteiten van 350 tot 400 miljoen euro. BAM wil nog één bedrijf in Duitsland en drie in België verkopen. De verkoop zal volgens Degroof leiden tot een verbetering van de kapitaalratio met 100 basispunten. Deze noteerde aan het eind van juni dit jaar op 13,2 procent. BAM maakte donderdag geen verkoopbedrag bekend, maar Degroof rekent op een kleine winst of verlies bij deze transactie. BAM Deutschland realiseerde een jaarlijkse omzet van circa 500 miljoen euro. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor het aandeel BAM met een koersdoel van 3,00 euro. Het aandeel BAM noteerde donderdag op een rood Damrak 0,6 procent lager op 2,71 euro. Update: om balanswaarde aan te geven en meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

