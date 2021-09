Beursblik: lager risicoprofiel BAM na verkoop Duitse activiteiten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verkoop van BAM Deutschland door BAM verkleint het risicoprofiel van de bouwer materieel. Dit concludeerde ING donderdag in een korte analyse van de transactie en de implicaties ervan. ING schatte de druk op het werkkapitaal van BAM in Duitsland in op een niveau dat boven het gemiddelde van de groep ligt. ING is positief over de verkoop, maar maande wel tot ingetogenheid. BAM maakte donderdag bekend BAM Deutschland te verkopen, maar vermelde daarbij geen verkoopgegevens. ING hanteert het advies Houden voor het aandeel BAM met een koersdoel van 2,60 euro. Het aandeel BAM noteerde donderdag op een rood Damrak 0,8 procent lager op 2,70 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.