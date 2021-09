Update: EasyJet haalt cash op voor groeikansen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: easyJet

(ABM FN-Dow Jones) EasyJet heeft een overnamebod afgewezen en doet een claimemissie van 1,2 miljard pond sterling om zijn balans te herstellen en zelf te kunnen investeren in groei. Dat maakte de Britse prijsvechter donderdag bekend. Er was een ongevraagd overnamebod ontvangen dat na zorgvuldige beoordeling werd afgewezen. De potentiële bieder ziet af van een bod, meldde EasyJet, wijzend op de lage premie van het bod. Volgens persbureau Bloomberg zou Wizz Air EasyJet hebben benaderd. Bronnen stellen tegenover het persbureau dat de prijsvechter uit Oost-Europa een eerste voorstel zou hebben gedaan om alle aandelen EasyJet over te nemen. EasyJet noch Wizz Air wilde tegenover Bloomberg reageren op de geruchten. EasyJet ziet zelf kansen als gevolg van de pandemie. "Het bestuur heeft geconcludeerd dat het ophalen van extra aandelenkapitaal de positionering van EasyJet in de Europese luchtvaartsector voor de lange termijn zal beschermen en groei zal ondersteunen, nu nieuwe kansen zich voordoen door de coronaviruspandemie", stelde het bedrijf. De nieuwe aandelen, waarvoor al volledig is ingetekend, brengen de balans weer op het niveau van voor de pandemie en versterken de liquiditeit, zei de luchtvaartmaatschappij. Er is ook een nieuwe kredietlijn van 400 miljoen dollar afgesloten. EasyJet zei verder te verwachten dat de capaciteit in het vierde kwartaal rond 57 procent van het niveau van twee jaar eerder zal liggen. Dit zou in het eerstvolgende kwartaal bijna 60 procent moeten zijn. Binnen de EU was de capaciteit 81 procent. De beladingsgraad was 82 procent in augustus en voor vluchten binnen de EU was dit 85 procent. Het aandeel EasyJet maakte donderdagochtend een koersval van 10,8 procent, terwijl Wizz Air in Londen 4,0 procent inleverde. Bron: ABM Financial News

