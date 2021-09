Shell overweegt verplichte coronavaccinatie voor werknemers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Royal Dutch Shell bekijkt de mogelijkheden om zijn werknemers te verplichten om zich te vaccineren tegen corona, en wie weigert wordt ontslagen. Dit blijkt uit een intern document van de energiereus gedateerd op 1 september, die door de Financial Times is ingezien. Aanvankelijk zou het gaan om personeel op offshore locaties en andere afgelegen locaties en in een later stadium ook over personeel elders. "Voor medewerkers die weigeren te voldoen aan een vaccinatie-eis, zouden we alle redelijke inspanningen doen om te voorkomen dat hun dienstverband wordt beëindigd, maar zullen geen andere keuze hebben dan dit te doen", staat volgens de krant in het document. Overigens zou ook in het document staan dat Shell geen "pioneer" zou moeten zijn en "met dit controversiële onderwerp in de pas met de regeringen en de samenleving zou moeten lopen". Bron: ABM Financial News

