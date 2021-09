Beursblik: Nederlandse economie herstelt snel

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse economie herstelt snel en de meeste sectoren zijn vol op stoom. Dit oordeelde Rabobank in een rapport donderdag.

Rabobank verwacht dit jaar een groei van 4,2 procent voor de Nederlandse economie, voor 2022 wordt een groei van 3,7 procent voorzien. Vooral de sterke groei van de internationale handel vindt de bank opvallend.

Hoofdeconoom Ester Barendregt van Rabobank gaf in het rapport wel aan dat "zonder pandemie de economie in de tussentijd zou zijn doorgegroeid met ruim 2 procent. Er zit dus nog meer inhaalgroei in het vat. Daarom verwachten we ook in de tweede helft van dit jaar een relatief sterke economische groei."

Maar er zijn ook onzekerheden: "We gaan ervan uit dat de coronapandemie grotendeels onder controle is. De aangekondigde versoepelingen gaan door en er volgen daarna geen ingrijpende maatregelen. Wanneer dit anders uitpakt, krijgt de economie opnieuw een tik."



Verder is er volgens de bank het risico dat problemen in de internationale waardeketens tot meer of nieuwe tekorten in grondstoffen en halffabricaten leiden. Dit beperkt de productiemogelijkheden in diverse sectoren, wat ervoor zorgt dat het economische herstel vertraging oploopt. Tot nu toe lijken die effecten kleiner dan in bijvoorbeeld Duitsland, maar dat kan ook omslaan, aldus de bank. Hoge inflatie is een ander mogelijk gevolg. "Deze ondergraaft de koopkracht van huishoudens met een langzamer herstel van de consumptie tot gevolg. Voor nu verwachten we echter dat de hogere inflatie tijdelijk is en op termijn binnen de perken blijft", zo betoogde Barendregt in het rapport.

André Vermeulen, adjunct-hoofd Sectormanagement Handel, Industrie en Diensten en Zorg van Rabobank ziet overigens wel verschillen tussen de diverse sectoren: "Sommige sectoren, zoals de industrie, zijn de coronacrisis al helemaal te boven, terwijl volledig herstel in andere sectoren, zoals de horeca, nog niet is gerealiseerd. Voor een aantal subsectoren voorzien we voor dit jaar wel een sneller herstel dan eerder verwacht, zoals de restaurants en de retail."



Met het snelle herstel in het tweede kwartaal is het aantal vacatures in veel sectoren tot recordhoogte gestegen, zo ziet Vermeulen. Naast de arbeidskrapte hebben veel sectoren te maken met tekorten aan grondstoffen en halffabricaten en vervoerskosten. "Vooral de bouw en de industrie hebben hiermee rechtstreeks te kampen. Maar ook in de handel kunnen levertijden toenemen. Al met al verwachten wij echter dat de positieve ontwikkelingen doorzetten en dat vrijwel alle sectoren in 2021 of 2022 weer op of boven het niveau van 2019 komen", aldus Vermeulen.