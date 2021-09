Beursupdate: AEX lager van start gegaan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste donderdag kort na de beursgong 0,7 procent lager naar 783,78 punten, terwijl de Midkap 0,6 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde alleen Adyen met ruim een half procent in het groen. ArcelorMittal verloor 2 procent. Prosus was de dissonant een verlies van 4 procent. Prosus is grootaandeelhouder in Tencent en Chinese staatsmedia wisten te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moeten melden bij de toezichthouders. Naar verluidt moet er een limiet komen aan de tijd dat jongeren per dag ‘gamen’, terwijl ook het winstmodel onder een vergrootglas ligt. In de AMX won Inpost krap een half procent. OCI en AIr France-KLM verloren ongeveer 2 procent. In de AScX verloor BAM 1,6 procent. Bouwer BAM verkocht BAM Deutschland aan de Zech Group en Gustav Zech Foundation. Financiële details bleven achterwege. Bron: ABM Financial News

