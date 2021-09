Swiss Re ziet premiegroei aanhouden Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Swiss Re ziet de premiegroei van de verzekeringsmarkt aanhouden onder invloed van hogere schadeposten en een hoger risicobewustzijn, die het gevolg zijn van klimaatverandering en cyberaanvallen. Dat zou blijken uit eigen onderzoek van de herverzekeraar.



Ook houdt de herverzekeraar rekening met een sterkere inflatie van loon-, medische en andere kosten. Swiss Re voorspelt dat de verzekeringspremies voor niet-levensverzekeringen eind dit jaar 10 procent hoger zullen zijn dan voor de pandemie, met 6,9 biljoen dollar. In 2022 zouden ze voor het eerst boven 7 biljoen moeten komen. Nu de beleggingsrendementen laag zijn, moeten verzekeraars focussen op hogere premies. Beleggingsrendementen zijn normaal gesproken de primaire inkomsten van verzekeraars. Verzekeraars zien duidelijk hogere en frequentere risico's op natuurrampen en cyberaanvallen, volgens CEO Reinsurance Moses Ojeisekhoba van Swiss Re. Er is daardoor meer behoefte aan bescherming. Op de lange termijn is klimaatverandering het grootste risico voor de wereldeconomie. Zonder maatregelen om de gevolgen te dempen, zal tot 18 procent van het bruto product van de wereldeconomie verloren gaan in 2050, voorspelt de herverzekeraar. Vooral de risico's van overstromingen en bosbranden die het gevolg zijn van de klimaatverandering nemen toe, wat in combinatie met toenemende verstedelijking leidt tot grotere schades. Gunstig is dat er door de klimaatverandering grote investeringen nodig zijn voor duurzame ontwikkeling: 6,9 biljoen dollar per jaar, becijfert de herverzekeraar. Dit biedt veel groeikansen voor de verzekeringsindustrie. Ook het inflatierisico is toegenomen. De verzekeraar verwacht dat de druk van stijgende consumentenprijzen op de korte termijn aanhoudt, en op de middellange termijn voorziet Swiss Re stijgende loondruk en medische kosten, waardoor de claims zullen toenemen. Ook is er sprake van 'sociale inflatie': toenemende kosten van grote schadeclaims tegen grote bedrijven. Bron: ABM Financial News

