Lagere opening AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones)De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5 procent.

Woensdag nam de AEX al gas terug met een verlies van 0,7 procent op 789,00 punten. De Midkap-index en Smallcap-index eindigden zelfs ruim 1,5 procent lager. In Frankfurt verloor de DAX-index daarnaast 1,5 procent.

Europese beleggers kozen woensdag voor de zijlijn in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank vanmiddag. Een recente piek in de inflatie in de eurozone en een opleving van de economische indicatoren hebben ertoe geleid dat sommige ‘ECB-watchers’ rekenen op signalen die wijzen op de afbouw van noodsteun.

Chief investment officer Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management voorziet dat de welbekende strijd tussen de haviken en duiven binnen de ECB het vandaag toch wel spannend kan maken. De afgelopen weken kwamen eerst haviken zoals DNB-president Klaas Knot zeggen dat de monetaire stimulering nu toch wel snel kan worden afgebouwd, maar vervolgens bracht chef-econoom Philip Lane weer de boodschap over dat er geen risico kan worden genomen.

De haviken, tegenstanders van het huidige extreem ruime monetaire beleid, benadrukken de aantrekkende economische activiteit, de lage werkloosheid en de snel oplopende inflatie, waardoor de maatregelen om de economische impact van de coronapandemie te beteugelen, en dan met name het obligatieopkoopprogramma, kunnen worden teruggeschroefd.

Aan de rente van rond het nulpunt zal echter niet worden getornd. De ECB heeft zich al gecommitteerd om de rente voorlopig te handhaven rond het huidige extreem lage niveau.

Ook Wall Street gaf woensdagavond terrein prijs, maar de verliezen bleven zeer beperkt. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, daalde 0,1 procent.

Nabeurs rapporteerde het veel verhandelde hype-aandeel GameStop een kleiner verlies op een hogere omzet. Het aandeel van de noodlijdende retailer van onder meer computerspellen is dit jaar al bijna 1000 procent gestegen en het management benutte deze buitenkans door miljarden op te halen via het plaatsen van aandelen.

De opbrengst van de emissies moet ook worden aangewend voor een nieuw businessmodel, waarbij door beleggers onder meer wordt gespeculeerd over een nieuw handelsplatform voor cryptovaluta. Op een op Youtube veelbekeken persconferentie nabeurs liet de nieuwe topman Matt Furlong zich echter nog niet in de kaarten kijken. De persconferentie duurde slechts 10 minuten, vragen konden niet worden gesteld en een financiële outlook bleef achterwege. Het aandeel koerste in de elektronische handel nabeurs krap 8 procent lager.

Azië fors lager

In Azië is het sentiment vanochtend negatief. Onder meer de Chinese techgigant Tencent staat met een verlies van ruim zes procent zwaar onder druk, nadat Chinese staatsmedia wisten te melden dat aanbieders van online spelletjes, een zeer winstgevende tak van sport voor Tencent, zich moeten melden bij de toezichthouders. Naar verluidt moet er een limiet komen aan de tijd dat jongeren per dag ‘gamen’, terwijl ook het winstmodel onder een vergrootglas ligt.

De beurs in Hongkong verliest 1,8 procent, terwijl Sydney zelfs 2,0 procent lager noteert. Tokio geeft daarnaast krap 1 procent prijs. De Shanghai Composite weet wel nipt in het groen te noteren.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 0,95 dollar, hoger op 69,30 dollar op de New York Mercantile Exchange, vanwege een traag herstel van de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida.

Naast de bekendmaking van het rentebesluit van de ECB om 13:45 uur, en de toelichting om 14:30 uur, hebben beleggers vandaag ook oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS.

Bedrijfsnieuws

Bouwer BAM verkocht BAM Deutschland aan de Zech Group en Gustav Zech Foundation. Financiële details bleven achterwege. Bij de verkoop gaan ook dochterondernemingen BAM Immobilien-Dienstleistungen en BAM Sports mee. De desinvestering van BAM Deutschland zal volgens het bedrijf de kapitaalratio ondersteunen door een verkorting van de balans en zal liquiditeiten en het gebruik van garanties verminderen. De transactie zal verder een beperkte invloed hebben op de winst-en-verliesrekening voor 2021. De winstverwachting voor 2021 blijft ongewijzigd.

Op initiatief van ForFarmers deed de politie vorige week een inval bij het door de veevoerspecialist in 2016 overgenomen Vleuten-Steijn in Sint-Oedenrode en Deurne vanwege schending van de overname-afspraken.

Berenberg verhoogde het koersdoel voor waterzuiveraar NX Filtration van 14,00 naar 17,00 euro en herhaalde het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index daalde woensdag 0,1 procent tot 4.514,09 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 35.031,07 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent lager op 15.286,44 punten.