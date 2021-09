Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel NX Filtration Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor waterzuiveraar NX Filtration verhoogd van 14,00 naar 17,00 euro en herhaalde het koopadvies. Dat bleek donderdag uit een rapport. Een presentatie van het Twentse bedrijf heeft de analisten van Berenberg nog sterker overtuigd van de snelheid waarmee de waterzuiveringstechnologie van NX wordt uitgerold en van het vermogen van het bedrijf om te profiteren van de groei. Daarom verhogen zij hun verwachtingen voor de middellange en langere termijn, die nog behoudend zijn vergeleken met de doelstellingen van het bedrijf. NX mikt zelf op een productiecapaciteit van 80.000 modules per jaar, wat op middellange termijn 240 miljoen euro omzet zal opleveren. Berenberg rekent op deze omzet in 2029. Op de langere termijn voorziet NX een marktaandeel van 10 procent, of 1,5 miljard euro, terwijl Berenberg slechts 620 miljoen euro in 2033 verwacht. Het aantal proefopstellingen steeg van 15 in het eerste kwartaal tot 32 in het eerste halfjaar en dit moeten er eind dit jaar 80 zijn. Ook in Noord-Amerika, Vietnam en Zuid-Afrika wordt gewerkt aan pilots en er is volgens NX een sterke vraag van de papier- en textielindustrie.De filtertechnologie kan medicijnresten, pesticiden en PFAS in één stap uit het water filteren, volgens Roesink. De beursgang was gunstig voor de commerciële ontwikkeling van de technologie, meldden de directeuren, mede omdat het bedrijf nu sneller wordt gezien als een toeleverancier, en niet meer alleen als een overnamedoelwit. Nu NX zelfstandig blijft, willen met name Chinese partijen eerder samenwerken. NX kijkt nu naar mogelijkheden om die enorme markt aan te boren. Het aandeel NX Filtration sloot woensdag op 13,40 euro. Bron: ABM Financial News

