Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG Markets voorziet een openingsverlies van 73 punten voor de Duitse DAX, een min van 32 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 50 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

Europese aandelen daalden woensdag doordat het beleggerssentiment werd getemperd door zorgen over de economische groeivooruitzichten, terwijl de toekomst van de stimuleringsmaatregelen onzeker blijft.

Volgens Antonio Cavarero, hoofd beleggingen van Generali Investments, verkopen beleggers Europese aandelen voorafgaand aan de ECB-vergadering van donderdagmiddag, uit vrees dat de beleidsmakers het terugschroeven van de maandelijkse obligatie-aankopen zullen agenderen.

"De druk komt van het binnenkort langzaam afbouwen van het soepele monetaire beleid", zei Cavarero. "Het is goed dat de ECB begint te praten over tapering." Het is volgens hem gepast dat ze wat steun wegnemen, maar dat zal wel heel voorzichtig gebeuren, voorziet Cavarero.

Europese aandelen blijven volgens Credit Suisse evenwel het meest interessant om in te beleggen. Europese aandelen zijn bijvoorbeeld goedkoper gewaardeerd dan in de VS en zij zijn koploper in "groen en duurzaam", aldus analisten van de Zwitserse bank.

Er stonden woensdag in Europa geen macro-publicaties geagendeerd.

Bedrijfsnieuws



Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. Sanofi betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar. Het aandeel Sanofi noteerde circa 2,5 procent lager.

In Parijs ging bouwbedrijf Vinci aan kop met een winst van ruim 1,0 procent. Engie en Bouygues volgden met winsten tot 0,9 procent. Het aandeel van autobouwer Stellantis daalde in Parijs ruim 2,5 procent. Dongfeng verkocht een belang van ruim een procent in Stellantis, zo blijkt uit documenten van de beurs van Hongkong.

In Frankfurt nam Covestro van de hoofdaandelen de leiding met een koerswinst van 0,7 procent. E.ON volgde met een winst van 0,6 procent, terwijl Siemens en Siemens Energy onderaan bungelden met verliezen van circa 3,5 procent en ruim 8 procent.

In Londen sloten de meeste aandelen ook lager. Slechts een enkeling wist meer dan een procent te stijgen.

Euro STOXX 50 4.177,15 (-1,1%)

STOXX Europe 600 467,87 (-1,1%)

DAX 15.610,28 (-1,5%)

CAC 40 6.668,89 (-0,9%)

FTSE 100 7.095,53 (-0,8%)

SMI 12.215,14 (-1,1%)

AEX 789,00 (-0,7%)

BEL 20 4.229,81 (-1,5%)

FTSE MIB 25.876,89 (-0,8%)

IBEX 35 8.838,70 (-0,6%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten woensdag een pas op de plaats, vanwege de bezorgdheid van beleggers dat het aantal nieuwe coronavirusgevallen hoog blijft en de onzekerheid over de vraag wanneer centrale banken het soepele monetaire beleid gaan terugdraaien.

Aandelenmarkten hebben de afgelopen dagen tevens aan kracht ingeboet, vanwege het tegenvallend Amerikaans banenrapport. De markt wacht op nieuwe signalen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank over hoe tekenen van een vertragend economisch herstel en hoge inflatieniveau's hun plannen kunnen beïnvloeden om de monetaire stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

"De markt is voorzichtiger met betrekking tot de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie. Mensen herbalanceren hun groeiverwachtingen", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Tekenen dat de markt geen eindeloos versnellende groeicijfers zal zien, leiden volgens Brzeski tot enige prijsherziening en wat verkopen.

Het Beige Book van de Fed bevestigde dit beeld. De Amerikaanse economische is van begin juli tot en met augustus in een iets gematigder tempo gegroeid dan in de voorgaande periode, zo bleek uit het rapport. De vertraging in economische activiteit was volgens het Beige Book in de meeste districten grotendeels toe te schrijven aan een terugval in buiten de deur eten, reizen en toerisme, vanwege zorgen over de veiligheid in verband met de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus.

Vooruit kijkend zijn bedrijven in de meeste districten optimistisch over de vooruitzichten op de korte termijn, hoewel er wijdverbreide zorgen bleven bestaan over aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de tekorten aan grondstoffen, meldde het rapport.

In alle districten werd een stijgende werkgelegenheid gerapporteerd, terwijl de inflatie werd omschreven als stabiel, maar hoog.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,9 procent. De marktindex daalde van 719,4 naar 705,6.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen. In juli bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,9 miljoen, tegen 10,2 in juni.

Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in juli gestegen, maar in een beduidend minder hard tempo dan in de voorgaande maand. Het consumentenkrediet steeg in juli met 17,0 miljard dollar, tegen een stijging van 37,9 miljard dollar in juni.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 0,95 dollar, hoger op 69,30 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Microsoft heeft Clipchamp, een aanbieder van videobewerkingssoftware, overgenomen. Er werden geen financiële details vermeld. Microsoft daalde circa 0,5 procent.

Sherwin-Williams gaf ook een omzetwaarschuwing voor het derde kwartaal, nadat sectorgenoot PPG dit dinsdag al deed. Beide bedrijven wijzen op verstoringen in de aanvoerketen. De kwartaalomzet zal enkele procenten stijgen of dalen, waar Sherwin eerder nog rekenden op 5 tot 10 procent groei. het aandeel verloor bijna 2,0 procent.

Een Chinees bedrijf voor kunstmatige intelligentie heeft een rechtbank in Shanghai gevraagd om de productie en verkoop van Apple's iPhone in het land stop te zetten vanwege een onctrooigeschil. Apple daalde ruim 1,0 procent.

Verschillende aandeelhouders van McAfee verkopen in de markt 20 miljoen aandelen in een reeds onderschreven transactie. Het aandeel noteerde ruim 11,0 procent lager.

Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. De Franse farmaceut betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar, een premie van 79 procent.

S&P 500 index 4.514,07 (-0,1%)

Dow Jones index 35.031,07 (-0,2%)

Nasdaq Composite 15.286,64 (-0,6%)



AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag lager.

Nikkei 225 29.961,08 (-0,8%)

Shanghai Composite 3.678,59 (+0,0%)

Hang Seng 25.873,51 (-1,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1812. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1822 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1816 op de borden.

USD/JPY Yen 110,14

EUR/USD Euro 1,1812

EUR/JPY Yen 130,07

MACRO-AGENDA:

04:00 Consumenten- en producentenprijzen - Augustus (Chi)

08:00 Handelsbalans - Juli (Dld)

13:45 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Europese Centrale Bank - Toelichting (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

17:00 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten