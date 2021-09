ForFarmers beschuldigt Vleuten-Steijn van schending overname afspraken - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ForFarmers

(ABM FN-Dow Jones) Op initiatief van ForFarmers heeft de politie vorige week een inval gedaan bij het door de veevoerspecialist in 2016 overgenomen Vleuten-Steijn in Sint-Oedenrode en Deurne vanwege schending van de overname-afspraken. Dit meldde vakblad Stal & Akker woensdag op zijn website. De politie zou het bedrijf vorige week donderdag zijn binnengevallen. ForFarmers bevestigde dit aan Stal & Akker. "In het koopcontract zijn we een aantal zaken overeengekomen. Nu is ons gebleken dat één van de partners van Vleuten-Steijn, de zoon van, begonnen is om een concurrerend bedrijf op te starten", meldde het concern aan het vakblad. Dit is volgens ForFarmers niet volgens de afspraak. De veevoerspecialist zei een juridische procedure gestart te zijn, "en zolang dit hangend is, willen wij niemand voor de voeten lopen", zei de persvoorlichter van het bedrijf aan Stal & Akker. Bron: ABM Financial News

