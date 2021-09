Olieprijs hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, vanwege een traag herstel van de ruwe olieproductie in de Golf van Mexico in de nasleep van orkaan Ida.

De Bureau of Safety and Environmental Enforcement raamt dat meer dan 79 procent van de olieproductie in de Golf van Mexico en bijna 78 procent van de aardgasproductie nog stil ligt sinds orkaan Ida, een dodelijke en krachtige storm die aan land kwam aan de Louisiana Golf Coast op 29 augustus.

"Tot nu toe heeft orkaan Ida ertoe geleid dat 19,2 miljoen vaten productie verloren zijn gegaan, aangezien de productie nog een tijdje nodig zal hebben om te herstellen, zullen deze verliezen alleen maar toenemen. De raffinaderijen lijken sneller te herstellen", zei grondstoffenstrateeg Warren Patterson van ING, eraan toevoegend dat slechts vijf raffinaderijen gesloten blijven.

"Deze tijdelijke sluitingen betreffen een capaciteit gelijk aan circa 1 miljoen vaten per dag, wat minder is dan een piek van meer dan 2 miljoen vaten per dag eerder. Het is echter onwaarschijnlijk dat de raffinaderijen die opnieuw zijn opgestart op dit moment op volle capaciteit zullen werken", zei hij.

De effecten van de storm zullen naar verwachting worden weerspiegeld in het wekelijkse ruwe olievoorradenrapport van het Amerikaanse agentschap EIA, dat in plaats van woensdag donderdag verschijnt vanwege Labor Day maandag.

Analisten geraadpleegd door S&P Global Platts verwachten dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald met 7,4 miljoen vaten, terwijl de capaciteitsbenutting van raffinaderijen naar verwachting met 5,7 procentpunten zal dalen tot 85,6 procent.

Een oktoberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,4 procent, ofwel 0,95 dollar, hoger op 69,30 dollar op de New York Mercantile Exchange.