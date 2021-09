Groei Amerikaanse economie licht vertraagd - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economische is van begin juli tot en met augustus in een iets gematigder tempo gegroeid dan in de voorgaande periode. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

De sterkere sectoren van de economie waren in de de afgelopen verslagperiode volgens het rapport de productie-, transport-, niet-financiële dienstverleningssector en de residentiele vastgoedsector.

De vertraging in economische activiteit was in de meeste districten grotendeels toe te schrijven aan een terugval in buiten de deur eten, reizen en toerisme, vanwege zorgen over de veiligheid in verband met de verspreiding van de deltavariant van het coronavirus, aldus het Beige Book.

De andere sectoren waar sprake was van een groeivertraging of zelfs afname in activiteit, stonden met name onder druk door verstoring in het aanbod en arbeidstekorten en niet zo zeer door een afzwakkende vraag. De zwakte in autoverkopen was volgens het rapport met name te wijten aan lage voorraden en aanhoudende tekorten aan microchips, terwijl zwakke huizenverkopen werden toegeschreven aan een laag aanbod.

De groei van de detailhandel, exclusief autoverkopen, vertraagde licht in sommige districten, maar steeg per saldo in het hele land met een bescheiden tempo. De woningbouw steeg per saldo licht, terwijl de utiliteitsbouw bescheiden groeide.

De kredietvolumes liepen daarentegen sterk uiteen en ook de door de Fed verzamelde data over de landbouw- en energiesector lieten een gemengd beeld zien tussen de districten, maar waren per saldo positief.

Vooruit kijkend waren bedrijven in de meeste districten optimistisch over de vooruitzichten op de korte termijn, hoewel er wijdverbreide zorgen bleven bestaan over aanhoudende verstoringen in de toeleveringsketen en de tekorten aan grondstoffen, zo bleek uit het Beige Book.

Werkgelegenheid en lonen

In alle districten werd een stijgende werkgelegenheid gerapporteerd, hoewel het tempo van de creatie van banen varieerde van licht tot sterk. De vraag naar met name laag geschoolde arbeiders bleef stijgen, maar in alle districten was sprake van grote tekorten, wat de bedrijfsactiviteit drukte, bleek uit het rapport. In verschillende districten proberen werkgevers met stevige loonsverhogingen, bonussen, opleidingen en flexibele werkregelingen werknemers aan te trekken en behouden, aldus het rapport.

Prijzen

In de helft van de districten kenmerkten respondenten de inflatie als sterk, terwijl de andere helft sprak van een matige inflatie, waarmee de inflatie in het algemeen als stabiel, maar hoog omschreven kon worden, meldde het Beige Book.

Vanwege het tekort aan grondstoffen, bleef de druk op inputprijzen wijdverbreid, waarbij met name de kosten van metalen, op metaal gebaseerde producten, vracht en transport en bouwmaterialen in de meeste districten aanzienlijk is gestegen. De houtprijzen zijn, zo meldde het rapport, inmiddels gedaald van de uitzonderlijk hoge eerdere niveau's.

Sommige districten melden dat bedrijven het gemakkelijker vinden om de kostenstijgingen door te berekenen via hogere prijzen. Dientengevolge meldden verschillende districten dat bedrijven de komende maanden aanzienlijke stijgingen van hun verkoopprijzen voorzien.