Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.509,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 35.003,50 punten en de Nasdaq noteerde 0,6 procent lager op 15.275,32 punten.

De Amerikaanse aandelenmarkten maakten woensdag een pas op de plaats, vanwege de bezorgdheid van beleggers dat het aantal nieuwe coronavirusgevallen hoog blijft en de onzekerheid over de vraag wanneer centrale banken het soepele monetaire beleid gaan terugdraaien.

Aandelenmarkten hebben de afgelopen dagen tevens aan kracht ingeboet, vanwege het tegenvallend Amerikaans banenrapport. De markt wacht op nieuwe signalen van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank over hoe tekenen van een vertragend economisch herstel en hoge inflatieniveau's hun plannen kunnen beïnvloeden om de monetaire stimuleringsmaatregelen af te bouwen.

"De markt is voorzichtiger met betrekking tot de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie. Mensen herbalanceren hun groeiverwachtingen", zei econoom Carsten Brzeski van ING. Tekenen dat de markt geen eindeloos versnellende groeicijfers zal zien, leiden volgens Brzeski tot enige prijsherziening en wat verkopen.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 1,9 procent. De marktindex daalde van 719,4 naar 705,6.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in juli opnieuw naar een recordniveau gestegen. In juli bedroeg het aantal openstaande vacatures 10,9 miljoen, tegen 10,2 in juni.

Later op de dag volgt het Beige Book het het consumentenkrediet in juli.

De euro/dollar noteerde op 1,1826. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1812 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1839 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,7 procent hoger.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, gevolgd door de wekelijkse olievoorraden later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Microsoft heeft Clipchamp, een aanbieder van videobewerkingssoftware, overgenomen. Er werden geen financiële details vermeld. Microsoft daalde 0,4 procent.

Sherwin-Williams gaf ook een omzetwaarschuwing voor het derde kwartaal, nadat sectorgenoot PPG dit dinsdag al deed. Beide bedrijven wijzen op verstoringen in de aanvoerketen. De kwartaalomzet zal enkele procenten stijgen of dalen, waar Sherwin eerder nog rekenden op 5 tot 10 procent groei. het aandeel verloor 2,0 procent.

Een Chinees bedrijf voor kunstmatige intelligentie heeft een rechtbank in Shanghai gevraagd om de productie en verkoop van Apple's iPhone in het land stop te zetten vanwege een onctrooigeschil. Apple daalde 1,3 procent.

Verschillende aandeelhouders van McAfee verkopen in de markt 20 miljoen aandelen in een reeds onderschreven transactie. Het aandeel noteerde 7,9 procent lager.

Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. De Franse farmaceut betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar, een premie van 79 procent.

GameStop, een zogeheten hype-aandeel of 'meme stock', komt nabeurs met cijfers.