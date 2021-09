Europese beurzen lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 1,1 procent tot 467,87 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 1,5 procent op 15.610,28 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,9 procent op 6.668,89 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,8 procent lager op 7.095,53 punten.

Europese aandelen daalden woensdag doordat het beleggerssentiment werd getemperd door zorgen over de economische groeivooruitzichten, terwijl de toekomst van de stimuleringsmaatregelen onzeker blijft.

Volgens Antonio Cavarero, hoofd beleggingen van Generali Investments, verkopen beleggers Europese aandelen voorafgaand aan de ECB-vergadering van donderdagmiddag, uit vrees dat de beleidsmakers het terugschroeven van de maandelijkse obligatie-aankopen zullen agenderen.

"De druk komt van het binnenkort langzaam afbouwen van het soepele monetaire beleid", zei Cavarero. "Het is goed dat de ECB begint te praten over tapering." Het is volgens hem gepast dat ze wat steun wegnemen, maar dat zal wel heel voorzichtig gebeuren, voorziet Cavarero.

Europese aandelen blijven volgens Credit Suisse evenwel het meest interessant om in te beleggen. Europese aandelen zijn bijvoorbeeld goedkoper gewaardeerd dan in de VS en zij zijn koploper in "groen en duurzaam", aldus analisten van de Zwitserse bank.

Er stonden woensdag in Europa geen macro-publicaties geagendeerd.

De euro/dollar noteerde op 1,1816. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1838 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1839 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 1,2 procent hoger.

Bedrijfsnieuws



Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. Sanofi betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar. Het aandeel Sanofi noteerde circa 2,5 procent lager.

In Parijs ging bouwbedrijf Vinci aan kop met een winst van ruim 1,0 procent. Engie en Bouygues volgden met winsten tot 0,9 procent. Het aandeel van autobouwer Stellantis daalde in Parijs ruim 2,5 procent. Dongfeng verkocht een belang van ruim een procent in Stellantis, zo blijkt uit documenten van de beurs van Hongkong.

In Frankfurt nam Covestro van de hoofdaandelen de leiding met een koerswinst van 0,7 procent. E.ON volgde met een winst van 0,6 procent, terwijl Siemens en Siemens Energy onderaan bungelden met verliezen van circa 3,5 procent en ruim 8 procent.

In Londen sloten de meeste aandelen ook lager. Slechts een enkeling wist meer dan een procent te stijgen.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,4 procent lager op 4.503,71 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,8 procent in het rood.