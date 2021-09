AEX eindigt in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag in het rood gesloten nadat beleggers voorzichtiger werden over de economische groei in aanloop naar een ECB-rentebesluit.

De AEX-index sloot 0,7 procent lager op 789,00 punten. De Midkap-index en Smallcap-index eindigden ruim 1,5 procent lager.

Na de sterke rally op de aandelenmarkten van de afgelopen weken, is het tijd voor winstnemingen, meende investment manager Simon Wiersma van ING.

Signalen van afzwakkende economische groei bij aanhoudend hoge inflatie en de Federal Reserve die later dit jaar de geldkraan mogelijk iets dichter draait zijn redenen om wat geld van tafel te halen.

Om diezelfde redenen is er onzekerheid over een aankomend rentebesluit van de ECB donderdag. Chief investment officer Olaf van den Heuvel van Aegon Asset Management zei dat de welbekende strijd tussen de haviken en duiven binnen de ECB het donderdag toch wel spannend kan maken. De afgelopen weken kwamen eerst haviken zoals DNB-president Klaas Knot zeggen dat de monetaire stimulering nu toch wel snel kan worden afgebouwd, maar vervolgens bracht chef-econoom Philip Lane weer de boodschap over dat er geen risico kan worden genomen.

Ook onder Aegon's vermogensbeheerders zijn de meningen verdeeld, bekende Van der Heuvel. Zijn team denkt dat het nog te vroeg is voor een stevige aankondiging van een krapper opkoopbeleid, terwijl een ander team beducht is voor een stevige marktreactie, als de ECB toch havikachtig uit de hoek komt.

Op macro-economisch vlak bleek het aantal vacatures in de Verenigde Staten in juli te zijn gestegen. Nabeurs volgt het Beige Book van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde op 1,1816. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1836 op de borden.

De olieprijzen stegen met ongeveer 1,5 procent. De nasleep van orkaan Ida legt nog altijd een groot deel van de olie-industrie in de Golf van Mexico lam.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen daalde lampenspecialist Signify ruim 4 procent en voormalig moederbedrijf Philips 2 procent. Jefferies volgt sinds woensdag het aandeel Philips met een koopadvies. De analisten vinden dat het aandeel te hard is afgestraft voor de terugroepacties van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten.

Halfgeleiderfonds ASML daalde 1,1 procent en sectorgenoot ASMI verloor 1,2 procent, ondanks koersdoelverhogingen en gehandhaafde koopadviezen bij Berenberg. Een havikachtige ECB zou technologie- en groeiaandelen zoals ASML en ASMI kunnen raken. Betaalbedrijf Adyen, ook een technologiefonds, daalde zelfs 2,1 procent.

AkzoNobel leverde ook 1,0 procent in, na een lagere outlook van de Amerikaanse sectorgenoot Sherwin-Williams, die waarschuwde voor hogere grondstofkosten. Dinsdag daalde het aandeel ook, na een waarschuwing van de Amerikaanse concurrent PPG. De problemen gaan ook AkzoNobel raken, voorspelde UBS.

KPN was de sterkste stijger met 1,6 procent. Alleen Unilever en Ahold wisten ook hoger te eindigen in de hoofdindex.

In de AMX won Air France-KLM 0,6 procent en was daarmee het best presterende aandeel. Aalberts verloor 3,5 procent.

InPost leverde 6,7 procent in na cijfers. Het Poolse bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten fors zien aantrekken en herhaalde de eerder opwaarts bijgestelde outlook voor het jaar.

Tussenstand Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stonden de Amerikaanse beurzen op verlies. De S&P500-index verloor 0,4 procent en technologie-index Nasdaq leverde 0,9 procent in.