Wall Street licht lager in de startblokken

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen woensdag af op een licht lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden circa een half uur voor opening 0,1 procent in het rood. Ook de Nasdaq lijkt iets lager van start te gaan. Aandelenmarkten hebben de voorbije dagen aan kracht ingeboet, nadat beleggers een toename van het aantal nieuwe coronagevallen en een tegenvallend banenrapport te verwerken kregen. Beleggers wachten nu af wat deze tegenwind betekent voor het monetaire beleid van de Federal Reserve en de Europese Centrale Bank. De ECB neemt donderdag een vers rentebesluit en voor vanavond staat het Beige Book van de Fed op de agenda. "Dit gaat over voorzichtiger zijn over de groeivooruitzichten van de Amerikaanse economie. Mensen zijn hun groeivooruitzichten aan het bijstellen", aldus Carsten Brzeski, econoom van ING. "Alleen al het idee dat we geen eindeloze versnelling van de groeicijfers zullen zien, leidt tot herwaarderingen en wat verkoopdruk." Volgens investment manager Russ Mould van AJ Bell krijgen sommigen het gevoel dat de marktverwachtingen wel heel optimistisch waren. Tenzij de groeicijfers aantrekken en de deltavariant zich koest houdt, zal deze onrust aanhouden, denkt Mould.



Olie noteerde woensdag in het groen. Een oktober-future West Texas Intermediate steeg 0,7 procent tot 69,39 dollar, terwijl een november-future Brent ook 0,7 procent duurder werd op 72,64 dollar. Een groot deel van de olieproductie in de Golf van Mexico ligt nog steeds stil, na de overstromingen door orkaan Ida tien dagen geleden. De euro/dollar noteerde op 1,1828. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,1841 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1836 op de borden. Crypto-munt bitcoin verloor fors terrein, met een waardedaling van 14 procent. De uitrol van de munt als betaalmiddel in El Salvador verloopt niet zonder horten en stoten. Ook melde crypto-beurs Coinbase dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC dreigt met een rechtszaak tegen een product waarmee je cryptomunten kunt uitlenen. Op macro-economisch vlak keken beleggers in de Verenigde Staten uit naar cijfers over het aantal vacatures en het consumentenkrediet, naast het Beige Book. Bedrijfsnieuws Microsoft heeft Clipchamp, een aanbieder van videobewerkingssoftware, overgenomen. Er werden geen financiële details vermeld. Microsoft stond voorbeurs licht lager. Sherwin-Williams gaf ook een omzetwaarschuwing voor het derde kwartaal, nadat sectorgenoot PPG dit dinsdag al deed. Beide bedrijven wijzen op verstoringen in de aanvoerketen. De kwartaalomzet zal enkele procenten stijgen of dalen, waar Sherwin eerder nog rekenden op 5 tot 10 procent groei. het aandeel lijkt ruim een procent lager te openen. Verschillende aandeelhouders van McAfee verkopen in de markt 20 miljoen aandelen in een reeds onderschreven transactie. Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. De Franse farmaceut betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar, een premie van 79 procent. GameStop, een zogeheten hype-aandeel of 'meme stock', komt woensdagavond met resultaten. Slotstanden De S&P 500 index verloor dinsdag 0,3 procent tot 4.520,03 punten, de Dow Jones index daalde 0,8 procent tot 35.100,00 punten en technologie-index Nasdaq steeg 0,1 procent tot 15.374,33 punten. Bron: ABM Financial News

