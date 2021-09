Beursblik: onzekerheid rond ECB vrij groot

(ABM FN-Dow Jones) De ECB zal donderdag zijn rentebesluit publiceren en op grond van de commentaren van valuta-analisten is de onzekerheid vrij groot. De vraag is of de centrale bank een start wil maken met de discussie over het geleidelijk terugschroeven van de obligatie-opkopen.

Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat het inflatiecijfer naar 3 procent is gestegen, boven de doelstelling van de ECB van iets onder 2 procent. Daarbij loopt de coronapandemie op zijn einde en is er van een noodsituatie geen sprake meer, stellen analisten van IG. Daarom denkt de markt nu dat de ECB best wat gas kan terugnemen. Dan zou de euro stijgen en groei-aandelen minder waard kunnen worden.

IG verwacht zelf echter dat voorzitter Christine Lagarde en de ECB geheel in duif-stand blijven. Dat zou een lagere euro betekenen, aldus de analisten. De onzekerheid is vrij groot, erkent IG.

In juni en begin augustus daalde de euro/dollar, van bijna 1,23 tot minder dan 1,17, maar sinds half augustus krabbelde de euro weer op tot rond 1,19. De euro herstelt, omdat de verwachting afneemt dat de Fed snel gaat ‘taperen’. Ook de hogere rente op Europese staatsleningen helpt een handje.

ING maakte een handig schemaatje van mogelijk uitspraken van de ECB donderdag. Als Lagarde zegt dat ze beducht is op mogelijke tweede-ronde-effecten die de inflatie verder opjagen, dan is dat zeer havikachtig. Als ze zegt dat de nieuwste cijfers wijzen op een terugkeer naar een lage kerninflatie in 2022, dan is dat neutraal.

En als de ECB besluit om voor het einde van het jaar het PEPP-programma te verkrappen, dan is dat ook zeer havikachtig. Als deze discussie wordt vermeden, dan is dat weer neutraal, vindt ING.

Bij een zeer havikachtige uitkomst zou de euro/dollar weer boven 1,20 kunnen stijgen, voorspelt ING. Bij een meer neutrale uitkomst ziet ING een niveau rond 1,18.

Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC is de kans op een havikachtige boodschap echter niet zo groot, omdat het pandemie-programma tot maart volgend jaar loopt. Nu de groei in het derde kwartaal al een vertraging laat zien, zou het voor de ECB niet zo zinvol zijn om zo'n 'havikachtig' signaal uit te sturen, nu de economische data aan de zwakke kant lijken uit te komen.

De ECB heeft bovendien erg zijn best gedaan om de markt te overtuigen dat het nieuwe mandaat, dat ruimte biedt voor een tijdelijk hogere inflatie dan het beleidsdoel, coherent is. Dat was precies bedoeld om de fouten te voorkomen van 2008 en 2011, toen de rente te snel werd verhoogd. Daarom denkt Hewson dat tapering "zeer onwaarschijnlijk" is als boodschap donderdag. Eén inflatiecijfer van 3 procent is daarom volgen Hewson veel te dun om al te hinten op een gewijzigd standpunt.

Hewson wijst op de centrale bank van Australië. Die heeft besloten het inkoopprogramma van 5 miljard Australische dollar per week te verlagen tot 4 miljard. Tegelijk gaat de centrale bank langer door met opkopen, namelijk tot februari in plaats van november, zodat er een duifachtige kant aan het besluit zat vastgeknoopt.