Ook Sherwin-Williams waarschuwt voor hogere grondstofkosten

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft een omzetwaarschuwing voor het derde kwartaal gegeven. Dit bleek woensdagmiddag. Topman John Morikis merkte op dat de vraag goed blijft, maar de aanhoudende problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen zijn niet verbeterd, zoals wel werd verwacht. Daardoor kan Sherwin niet voldoen aan de "sterke vraag", meent de CEO. In het tweede kwartaal drukten deze problemen de omzet van Sherwin al met ongeveer 3,5 procent. De verwachting was dat de impact in het derde kwartaal zou afnemen. Dit is echter niet het geval, ook door de impact van orkaan Ida. Sherwin rekent daarom voor het lopende derde kwartaal op een lagere omzet dan het bedrijf eerder aangaf. Wel handhaaft de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel de outlook voor heel 2021. In het derde kwartaal zal de omzet enkele procenten stijgen of dalen in vergelijking tot het derde kwartaal van 2020. Voorheen rekende Sherwin nog op een omzetgroei in het derde kwartaal van 5 tot 10 procent. De fabrikant heeft inmiddels al maatregelen getroffen en een prijsverhoging aangekondigd per 20 september in de Amerika's. Voor heel 2021 rekent Sherwin nog altijd op een omzetgroei van enkele procenten onder of boven 10 procent met een winst per aandeel van 8,01 tot 8,31 dollar. Dinsdagmiddag waarschuwde PPG ook al. Het verfbedrijf uit Pittsburgh denkt de dat verkoopvolumes 225 tot 275 miljoen dollar lager uitvallen dat het aan het begin van het derde kwartaal verwachtte. Reden voor de waarschuwing is de opgelopen verstoring in de aanvoerketen. Daarnaast vallen ook de kosten voor grondstoffen 60 tot 70 miljoen dollar hoger uit dan eerder voorzien. Bron: ABM Financial News

