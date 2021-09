Bitfarms ziet bitcoinproductie iets afnemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bitfarms heeft in augustus iets minder bitcoins 'gemijnd' dan een maand eerder. Dit liet het Canadese bedrijf woensdag weten. In augustus werden er 354 nieuwe bitcoins gemijnd, tegenover 391 een maand eerder. Juli was wel een recordmaand, zo blijkt uit de cijfers van Bitfarms. In juni werden er 265 bitcoins gewonnen en in mei waren dit er 262. In de eerste twee maanden van het derde kwartaal heeft Bitfarms bijna net zo veel bitcoins geproduceerd als tijdens het tweede kwartaal. Na acht maanden staat de teller bij Bitfarms dit jaar op 2.102 bitcoins. Bron: ABM Financial News

