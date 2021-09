SEC richt pijlen op Coinbase Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Coinbase

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse autoriteiten hebben plannen om Coinbase Global aan te klagen. Dit meldde de cryptobroker woensdag zelf. De Securities and Exchange Commission ziet geen heil in de plannen van Coinbase om rente te betalen op het uitlenen van cryptomunten en dreigt met een rechtszaak als dit product zou worden aangeboden. Vanwege die dreiging heeft Coinbase besloten om het programma Coinbase Lend tot in ieder geval oktober uit te stellen. Coinbase zelf vindt dat het programma niet dient te worden gekwalificeerd als een belegging met onderpand. Daarvan heeft het de SEC zes maanden proberen te overtuigen, maar vooralsnog zonder resultaat. Begin deze maand zei SEC-voorzitter Gary Gensler al in een interview met de Financial Times dat meer regulering nodig is voor cryptobrokers. Volgens Gensler zouden er geen uitzonderingen moeten gelden voor cryptoplatforms ten aanzien van de bescherming van beleggers. "Als platforms nog relevant willen zijn over vijf tot tien jaar, dan is het noodzakelijk dat zij binnen een regulering vallen", aldus de voorzitter. "Uiteindelijk draait de financiële wereld om vertrouwen." Gensler zei teleurgesteld te zijn in de reactie van de crypto-industrie op het verzoek aan handelsplatforms om zich te registeren bij de SEC. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.