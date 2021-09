Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde rond het middaguur een min van 1,0 procent op 468,10 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 1 procent naar 15.692,70 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,9 procent met een stand van 6.666,63 punten. De Britse FTSE daalde woensdag 1,0 procent naar 7.081,44 punten.

Voorlopig is er nog geen sprake van groeiende onzekerheid, tenzij er signalen zijn die een verkrapping van het monetaire beleid inluiden.

Voor vanmiddag staat qua macronieuws in de Verenigde Staten alleen de vacatures over juli en voor vanavond alleen het consumentenkrediet over dezelfde maand op de agenda. Om acht uur vanavond verschijnt tevens het Beige Book van de Federal Reserve.

De euro/dollar noteerde op 1,1817. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1834 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1840 op de borden.

Olie noteerde woensdag hoger. Een oktober-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 68,92 dollar, terwijl voor een november-future Brent 72,11 dollar werd betaald, een stijging van 0,6 procent.



Bedrijfsnieuws

Het aandeel van autobouwer Stellantis daalde in Parijs 2,4 procent. Dongfeng verkocht een belang van ruim een procent in Stellantis, zo blijkt uit documenten van de beurs van Hongkong.

Sanofi neemt het Amerikaanse Kadmon over. Sanofi betaalt 9,50 dollar per aandeel Kadmon in contanten. Daarmee wordt het Amerikaanse bedrijf, een biofarmaceut in kandidaattherapieën, gewaardeerd op 1,9 miljard dollar. Het aandeel Sanofi noteerde 1,8 procent lager.

In Parijs en Frankfurt werd de sfeer geheel beheerst door de behoefte die zich eerder dit jaar zich ook al voordeed: even weg en dan maar eens zien. Wat er aan plussen op de borden stond haalde de procent niet. In Parijs noteerden twintig aandelen in de hoofdindex een verlies van meer dan 1 procent, in Frankfurt waren dit er veertien. Ook in Londen kleurden de koersenborden overwegend rood.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,3 procent in het rood.

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,3 procent tot 4.520,03, de Dow Jones index daalde 0,8 procent tot 35.100,00 en technologie-index Nasdaq steeg 0,1 procent tot 15.374,33.