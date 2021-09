Valuta: euro lager in voorzichtige markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag in de tweede helft van de ochtend lager dan dinsdag rond dezelfde tijd, in een afwachtende markt waarin risico's voorlopig niet worden opgezocht. "Risk-off is key", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het wachten is op wat het Beige Book van de Federal Reserve vanavond meldt, het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van donderdag en de Amerikaanse inflatiecijfers die deze en volgende week worden gepubliceerd. Wij denken dat de Fed deze herfst nog met de aankondiging voor een verkrapping van het monetaire beleid naar buiten treedt, waarmee de euro aan het einde van het jaar richting de 1,1700 dollar tendeert", aldus Mevissen. De marktanalist wees woensdag op koersdruk van het Britse pond. "Die hangt samen met de nodige politieke onrust in Londen, waar geld nodig is voor de financiering van [gezondheids]voorzieningen en dat de regering lijkt te willen ophalen bij werknemers en werkgevers. Tegelijkertijd loopt een aantal voorlopige afspraken met Brussel af en daarmee komt het Brexit-dossier weer de actualiteit in, en dat lijkt voorlopig vooral een Londens probleem," aldus Mevissen. Voor vanmiddag staat qua macronieuws in de Verenigde Staten alleen de vacatures over juli en voor vanavond alleen het consumentenkrediet over dezelfde maand op de agenda. Om acht uur vanavond verschijnt het Beige Book van de Fed. De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,1826 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8591 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,3763 dollar. Bron: ABM Financial News

