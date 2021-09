AEX in het rood Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdag in het rood. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 1,1 procent tot 785,89 punten. Na de sterke rally op de aandelenmarkten van de afgelopen weken, is het tijd voor een rondje winstnemingen, zo stelde investment manager Simon Wiersma van ING. Volgens Wiersma zijn een minder sterke economische groei, aanhoudend hoge inflatie en later dit jaar mogelijk het iets dichtdraaien van de geldkraan door de Federal Reserve redenen om wat geld van tafel te halen. "De piek van het groeiherstel van Duitsland en de eurozone ligt achter ons. Tel daarbij op dat de inflatie verder oploopt en de gedachte dat de Europese Centrale Bank morgen wel eens bekend zou kunnen maken dat ze binnenkort gaat beginnen met het afbouwen van het nood-opkoopprogramma, en je hebt een aantal argumenten om wat winst te nemen", aldus Wiersma. Donderdag komt de Europese Centrale Bank met een nieuw rentebesluit. Volgens IG draait het morgen om twee zaken, namelijk de voorspellingen van de centrale bank over de inflatie en economie, naast uitspraken over het opkooprogramma. "De pandemie loopt op z'n einde en van een noodsituatie is geen sprake meer", aldus IG. "De ECB zou dus gas terug kunnen nemen en de markt denkt dit ook. Dit zou wel de euro wat hoger kunnen zetten en vooral groeiaandelen lager zetten. Een stilstand is een verrassing de andere kant op." Ook hogere ramingen van groei en inflatie kunnen een signaal zijn van monetaire verkrapping, zo voorziet IG, wat de euro hoger en aandelen lager zou moeten zetten. "Wij denken dat de ECB in volle duifmodus blijft. De ECB heeft ons eerder verrast, dus de onzekerheid is vrij hoog." De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1841. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1836 op de borden. De olieprijzen stegen met 0,7 procent. Op macro-economisch vlak kijken beleggers in de Verenigde Staten uit naar cijfers over het aantal vacatures, het consumentenkrediet en vooral het Beige Book van de Federal Reserve. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen daalde ASML 1,0 procent op 723,40 euro. ASMI daalde met 0,2 procent tot 348,90 euro. Berenberg verhoogde het koersdoel voor ASMI van 350,00 naar 400,00 euro en voor ASML van 670,00 naar 845,00 euro. In beide gevallen herhaalde analist Tammy Qiu haar koopaanbeveling. Jefferies is woensdag gestart met het volgen van Philips met een koopadvies en een koersdoel van 55,00 euro. Analisten van Jefferies vinden dat het aandeel te hard is afgestraft voor de terugroepacties van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Het aandeel daalde evenwel met 1,7 procent. AkzoNobel leverde ook 1,7 procent in. Dinsdag daalde het aandeel ook al, na een waarschuwing van de Amerikaanse concurrent PPG. In de AMX won Air France-KLM 0,6 procent en SBM Offshore 0,2 procent. Aalberts daalde met 2,2 procent en InPost leverde 0,8 procent in na cijfers. Het Poolse bedrijf heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten opnieuw fors zien aantrekken en herhaalde de bij de vorige kwartaalcijfers opwaarts bijgestelde outlook voor heel dit jaar. Onder de kleinere aandelen won CM.com 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.