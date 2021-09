AEX lager geopend Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag lager geopend. Kort na opening koerste de AEX 0,7 procent lager op 789,22 punten. Onder de hoofdfondsen wist Philips zich aan het negatieve sentiment te onttrekken met een koerswinst van 0,9 procent op 41,42 euro. Jefferies is woensdag gestart met het volgen van Philips met een koopadvies en een koersdoel van 55,00 euro. Analisten van Jefferies vinden dat het aandeel te hard is afgestraft voor de terugroepacties van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten. Ahold Delhaize hield met een min van 0,2 procent de verliezen beperkt. AkzoNobel leverde 2,1 procent in. Dinsdag daalde het aandeel ook al, na een waarschuwing van de Amerikaanse concurrent PPG. In de AMX won Air France-KLM 0,3 procent en Fugro 0,1 procent. Alfen daalde met 1,9 procent en InPost leverde 2,1 procent in na cijfers. Onder de kleinere aandelen won Ajax 0,7 procent. Bron: ABM Financial News

