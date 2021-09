Nederlandse AM-Pharma sluit deal met Japanse Kyowa Kirin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Utrechtse biofarmaceut AM-Pharma en de Japanse farmaceut Kyowa Kirin hebben een licentiedeal gesloten voor de exclusieve verkoop op de Japanse markt van AM-Pharma's middel tegen acuut nierfalen bij sepsis. Dit maakte AM-Pharma woensdag bekend. De deal heeft een waarde van 245 miljoen euro. AM-Pharma ontvangt per direct 20 miljoen euro en 30 miljoen euro aan mijlpaalbetalingen. Bij de indiening van een goedkeuringsverzoek en verkoop in Japan volgt nog eens tot 195 miljoen euro. Het middel ilofotase alfa, voorheen recAP, wordt momenteel nog in een finale Fase 3 studie getest onder maximaal 1.600 patiënten in Europa, de VS en Japan, waarna goedkeuring in deelmarkten zal worden aangevraagd. In juli werd in Japan de eerste patiënt in het onderzoek met het middel behandeld. Als de Fase 3 studie positieve resultaten oplevert, denkt AM-Pharma het geneesmiddel in 2024 of 2025 te kunnen lanceren. Sepsis is een heftige ontstekingsreactie van het lichaam op een infectie die zo ernstig verloopt dat weefsels beschadigd raken en orgaanfuncties zoals die van de nieren, uitvallen. Bron: ABM Financial News

