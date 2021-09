CTP doet twee overnames in Bulgarije Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft twee overnames gedaan in Bulgarije als onderdeel van het tweejarige uitbreidingsplan ter waarde van 300 miljoen euro. Dit maakte de vastgoedontwikkelaar met een notering aan het Damrak woensdagochtend bekend. Eerder in augustus kocht CTP een productiefaciliteit in Plovdiv met een omvang van 11.500 vierkante meter over van de Duitse automotive-leverancier Willie Elbe. Het gaat hier om een sale-en-leaseback-constructie. Eind augustus werd bovendien een nieuw gebouwd magazijn gekocht met een omvang van 31.200 vierkante meter, naast een kantoorgebouw van 4.000 vierkante meter in Sofia. Beide gebouwen zijn voor lange termijn verhuurd aan Orbico. Bron: ABM Financial News

