Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden circa een uur voor de openingsgong slechts 0,1 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,5 procent lager op 794,73 punten.

De start in Amsterdam is vermoedelijk terughoudend, na een overwegend zwak slot op Wall Street dinsdagavond. De Amerikaanse aandelenmarkten daalden, met uitzondering van techbeurs Nasdaq, die de hoogste stand ooit nog eens aanscherpte. Beleggers in de VS keerden terug na een lang weekend in verband met Labor Day en lijken zich zorgen te maken over de impact van de deltavariant van het coronavirus op het economisch herstel.

"Beleggers dienen voorzichtig te zijn", zo stelde Darren Schuringa, oprichter van ASYMmetric ETFs. "De neerwaartse risico's op de beurzen nemen toe."

"De deltavariant in combinatie met de lage vaccinatiegraad zorgen ervoor dat het aantal coronabesmettingen opnieuw boven de 150.000 gevallen per dag uitkomt, hetgeen het herstel van de dienstensector vertraagt", aldus strateeg David Kelly van JPMorgan Chase. "Vooruitkijkend naar volgend jaar en 2023, lijkt het erop dat de wereldeconomie langzaam, maar in een stabiel tempo, zal doorgroeien."

Kelly verwacht dat een vertraging in de bedrijfswinsten en hogere rentes zullen leiden tot een hernieuwde focus op de hoge waarderingen.

Analisten van NAB merkten op dat dollar zijn recente winsten vasthoudt als gevolg van de oplopende coronabesmettingen in de VS. "Al met al lijkt het alsof de markt wat tijd neemt om de implicaties van het zwakker dan voorziene banenrapport te beoordelen", aldus NAB.

Een zeer zwak Amerikaans banenrapport afgelopen vrijdag was een nieuw signaal dat de deltavariant van het virus het economisch herstel hindert. Er werden aanzienlijk minder mensen in dienst genomen. Er kwamen in augustus slechts 235.000 banen bij. Er waren er evenwel 750.000 verwacht.

Marktanalist Philip Marey van Rabobank sprak tegen ABM Financial News van een flinke tegenvaller. Marey verwacht dat het commentaar van de Federal Reserve in september nu voorzichtiger van toon zal zijn dan eerdere commentaren en dat de verkrapping in het monetaire beleid langer op zich zal laten wachten dan voorzien.

"Het zicht op een vertraging van de economische groei, zoals in het banenrapport tot uiting kwam, in combinatie met een stijging van het aantal besmettingen en gesprekken over tapering, hebben een grote impact op het vertrouwen van beleggers", meent marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1841. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1840 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1836 op de borden.

De olieprijs is dinsdag lager gesloten, op het laagste niveau in meer dan een week. De oktober-future voor een vat ruwe olie daalde 1,4 procent tot 68,35 dollar op de New York Mercantile Exchange. De prijsdaling hing samen met een sterkere Amerikaanse dollar, zei Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs weer 0,5 procent hoger.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers in de Verenigde Staten uit naar cijfers over het aantal vacatures, het consumentenkrediet en vooral het Beige Book van de Federal Reserve. Het zwaartepunt ligt echter op donderdag, wanneer de Europese Centrale Bank met een rentebesluit komt.

Bedrijfsnieuws

Jefferies is woensdag gestart met het volgen van Philips met een koopadvies en koersdoel van 55,00 euro. Analisten van Jefferies vinden dat het aandeel te hard is afgestraft voor de terugroepacties van beademingsapparatuur in de Verenigde Staten.

Berenberg trok de koersdoelen voor ASMI en ASML verder op, en herhaalde de koopaanbevelingen voor beide halfgeleiderspecialisten.

De handelsvolumes van contante effecten op Euronext zijn in augustus gedaald. In augustus daalden de volumes op de cash market met 6 procent op maandbasis. Op jaarbasis ging het ook om een afname van 6 procent. De gemiddelde dagelijkse transactiewaarde lag op 9,6 miljard euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index verloor dinsdag 0,3 procent tot 4.520,03, de Dow Jones index daalde 0,8 procent tot 35.100,00 en technologie-index Nasdaq steeg 0,1 procent tot 15.374,33 punten.